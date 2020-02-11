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Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

Fotoğraf temsilidir

11 Şubat 2020 09:33

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

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