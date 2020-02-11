Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-recent-on-screen-2765436_106="973" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="973" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.</p>\n<div class="category-detail-social-area">\n<p class="news-info category-detail-news-info"><em>Ayrıntılar geliyor...</em></p>\n</div>\n</body>\n</html>