Diyarbakır Başkan Vekili Atilla: Herkese hizmet ediyoruz

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, merkez Yenişehir içesindeki esnafı ziyaret ederek, hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese hizmet ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi\'nde esnafı ziyaret etti. Başkanvekili Atilla, vatandaşların taleplerini dinledi. Çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Atilla, halkın görüşüne önem verdiklerini vurguladı. Vatandaş odaklı belediyecilik yaptıklarını belirten Başkanvekili Atilla, \"Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizde adil, mesafede herkese eşitiz. Bu şehri, bu şehirde yaşayanlarla birlikte yönetiyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin sesine kulak veriyoruz. Önceliklerimizi vatandaşlarımızın taleplerine göre belirliyoruz. Hemşehrilerimizin refahı için çalışıyoruz\" diye konuştu.

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