Diyarbakır Barosu’dan 8 Mart’ta kadın avukatı itekleyen Mersin Baro Başkanı Ali Er’e tepki

Diyarbakır Barosu, 8 Mart’ta kadın avukatı bir bildiri okuduğu sırada kürsüden itekleyen Mersin Baro Başkanı Ali Er’e tepki gösterdi. Diyarbakır, “cinsiyetçi saldırının kabul edilemez” olduğunu belirtti ve Er’i özür dilemeye davet etti.

Diyarbakır Barosu’nun sitesinde yer alan kınama metni şöyle:

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi

Mersin Baro Başkanı Ali Er'in dikkatine

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin organize ettiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşma yapmak isteyen meslektaşımıza karşı gerçekleştirmiş olduğunuz saldırıyı kınıyoruz. Söz konusu cinsiyetçi saldırınız kabul edilemez olup tüm kadınlardan derhal özür dilenmelidir !

Tüm bu olanlara itirazımız var, tepkiliyiz, ses çıkarıyoruz.

Mersin Barosu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Mersin Barosu Başkanı Ali Er’in, baronun Kadın Hakları Merkezi’nce okunacak 8 Mart bildirisindeki "HAYIR" ifadesi ile bazı ifadeleri kaldırmak istedi. Baro başkanından sonra kürsüye çıkan avukat Şilan Türk, Mersin Barosu’nun, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Bildirisi’ndeki "hayır" ifadesinin bildiriden çıkarılması için kendilerine baskı yaptığını söyleyerek bildiriyi okumak istedi. Türk’ün bildiriyi okumaya başladığı sırada Er kürsüye gelerek avukat Türk’ü itekledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kadın avukatı iteklemesiyle gündeme gelen Mersin Baro Başkanı Ali Er, “Arkadaşımızın bazı hareketleriyle hak ettiğini düşünüyorum” dedi. Er, “çok hassas bir insan” olduğunu iddia ederken yaptığı davranışın “darp” olmadığını söyledi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’a konuşan Er, daha sonra “Hak ettiğini düşünüyorum” demediğini iddia etti.

Er’in çelişkili sözleri şöyle: