Diyarbakır Barosu sordu: 15 Temmuz sonrası Tahir Elçi dosyasında bir gelişme yok mu?

Diyarbakır Barosu 28 Kasım 2015'te Suriçi'nde Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi dosyasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gelişme olup olmadığını sordu.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın üzerinden 260 gün geçmesine rağmen cinayetin failleri bulunmadı. 15 Temmuz'un ardından birçok soruşturma dosyasında gelişme yaşanırken, Elçi cinayetine ilişkin soruşturma dosyasında ise hiçbir hareketlilik olmadı. Bunun üzerine, soruşturma dosyasına dair herhangi bir gelişmenin olup olmadığını öğrenmek için Elçi’nin avukatları, 3 Ağustos 2016 tarihli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe verdi.

Birgün’den Zeynep Yüncüler’in haberine göre, dilekçede şu ifadelere yer verildi: “15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında kamuoyunda birçok dosyanın yeni deliller ışığında ele alındığı yönünde bilgiler yer almakta olup bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda, Tahir Elçi’nin ölüm olayı ile ilgili herhangi bir delil, bulgu, bilgi ve ifadeye ulaşılıp ulaşılmadığı, ulaşılmış ise bunların birer örneklerinin tarafımıza verilmesini… Tahir Elçi cinayetinin işlendiği 28 Kasım 2015 tarihinde Balıkçılarbaşı ve Yenikapı Sokak’ta görevli olup da darbe soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve/veya görevden el çektirilen kolluk personelinin bulunup bulunmadığı, varsa bu kişilerin Tahir Elçi soruşturması kapsamında ifadelerinin alınıp alınmadığı, alınmış ise ifade örneklerinin birer örneklerinin tarafımıza verilmesini talep ederiz.”