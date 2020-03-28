Diyarbakır Barosu: Mahkeme, Tahir Elçi iddianamesini iade etmelidir

Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi cinayetine ilişkin 3’ü polis 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Baro yaptığı yazılı açıklamada, Elçi cinayetinin yaşandığı gün yaşamını yitiren 2 polis hakkında soruşturmaların ayrı yürütülürken aynı iddianamede birleştirilmesinin Elçi cinayetini perdelemek girişimi olduğu vurgulandı. Baro, iddianamenin mahkeme tarafından iade edilmesini istedi.

"Savcı, gönülsüz bir tutum sergiledi"

Diyarbakır Barosu’nun iddianameye dair yayınladığı açıklaması şu şekilde: “Cinayetten hemen sonra olay yerinde titizlikle yapılması gereken inceleme yapılmamış, deliller toplanmamış, bunun neticesi olarak Tahir Elçi’nin ölümüne yol açan mermi çekirdeği de bulunmamıştı. Soruşturma mercii, olayın meydana geldiği günden bu güne kadar soruşturma konusunda kayıtsız ve gönülsüz bir tutum sergilemiştir. Nihayet olay yerindeki görüntülerden de açıkça anlaşılacağı üzere yoğun suç şüphesi altında olan polis memurlarını koruyan ve cezasızlık politikasının devamı yönünde tercihte bulunmuştur.

"İddianame mahkemece inceleniyor"

Baromuzun kendi çabalarıyla Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic’e hazırlatılan raporda belirtilen kuvvetle muhtemel şüpheliler hakkında işlem yapılması talebimizi 14 Aralık 2018 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmemize rağmen uzun bir zamana kadar şüpheli olarak hiç kimsenin ifadesi alınmamıştır. Sunduğumuz raporun dışında dosyaya başkaca yeni bir delil eklenmemesine rağmen olaydan 4 yıl 4 ay sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 3 polis memuru ve bir örgüt üyesi hakkında iddianame düzenlenmiş ve ağır ceza mahkemesine sunulan iddianame, hala mahkemece incelenmektedir.

Cezasızlıkla sonuçlanma endişesi

4 yıl 4 ay sonra hazırlanan iddianame hukuk tekniği açısından son derece sorunludur. Şöyle ki; olay sırasında mahallinde bulunan ve Tahir Elçi’nin öldürüldüğü yere göre en net atış açısına sahip olan polis memurları şüpheli olarak belirtilmiştir. Aynı şekilde olay sırasında iki polis memurunu öldürdükten sonra olay mahallinden koşarak geçen ve Elçi’nin öldürüldüğü yere doğru herhangi bir atışları tespit edilemeyen örgüt mensupları da bu cinayetten sorumlu tutulmaktadır. Bu iki olayın tek bir iddianame üzerinden hazırlanılması Tahir Elçi’nin faillerini aklama niyeti taşıdığını, Tahir Elçi cinayetinin üstünün örtülmeye çalışıldığını ve davanın cezasızlık ile sonuçlandırılabileceğine ilişkin derin bir endişe uyandırmıştır.

"Soruşturmalar bir anda birleştirildi"

Nitekim Elçi’nin öldürülmesi ile sonuçlanan olay iki aşamalıdır. İlki; iki polis memurunu öldüren ve birini de yaralayan örgüt mensuplarının sorumlu olduğu olaydır. İkincisi ise Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile sonuçlanan olaydır. İki olay arasında bir nedensellik bağı bulunmakla birlikte, sonuç açısından tümüyle birbirinden bağımsızdır. Buna rağmen iki olayın aynı iddianamede düzenlenmiş olması, kast dereceleri farklı olsa da hem örgüt mensubunun, hem de olay yerinde bulunan üç polis memurunun Elçi’nin ölümünden sorumlu tutulmaları, ciddi bir hukuksal hataya ve mantıksal tutarsızlığa işaret etmektedir. Örgüt mensuplarının işlediği suçlar açısından elbette ayrı bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmelidir. İtirazımız, bu soruşturma ve kovuşturmanın Tahir Elçi cinayetini perdeleyecek şekilde bu soruşturmaya ve iddianameye dahil edilmesidir. Nitekim olay tarihinden bu güne kadar her iki olaya ait soruşturmanın bağımsız bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekmek isteriz.

"Mahkeme iddianameyi iade etmelidir"

Bu durumda beklentimiz ve talebimiz mahkemenin hukuksal ve mantıksal zemini olmayan bu iddianameyi iade etmesidir. Yargı mercilerinin tutumu her ne olursa olsun, Tahir Elçi cinayetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve faillerin cezalandırılması için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu cinayetin üstünü örtemeyeceksiniz!”