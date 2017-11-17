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Diyarbakır Barosu, cezaevleri hak ihlalleri raporunu açıkladı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Barosu Cezaevleri İzleme Komisyonu üyesi Öykü Çakmak, 'cezaevleri hak ihlalleri' raparonu açıkladı

17 Kasım 2017 16:42

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Barosu Cezaevleri İzleme Komisyonu üyesi Öykü Çakmak, \'cezaevleri hak ihlalleri\' raparonu açıkladı. Çakmak, \"Özellikle OHAL sonrasında yaygın sevk ve sürgünlerle hem tutuklu ve hükümlüler hem de aileleri mağdur edilmektedir. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yaşanan önemli sorunların başında tektip kıyafet, süngerli oda, kimlik taşıma uygulaması, işkence ve kötü muamele uygulamaları gelmektedir\" dedi.
Baroda, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Barosu Cezaevleri İzleme Komisyonu üyesi Öykü Çakmak, \'cezaevleri hak ihlalleri\' raparonu açıkladı. Yıllardır cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin, tespit ve raporlamalara konu olmasına karşın dönemsel değişiklikler gösterse de devam ettiğini ileri süren avukat Öykü Çakmak, bu ihlallerin, yasal mevzuatların yetersizliğinin yanı sıra uygulayıcıların yetersizliği ve keyfi muamelelerinden kaynaklandığını iddia etti. Çakmak, özellikle \'Devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar\'dan tutuklu ve hükümlü bulunanların ayrımcı davranışlara en çok maruz kalan grupların başında geldiğini ileri sürdü. Çakmak, şöyle konuştu:
\"Özellikle de OHAL sonrasında yaygın sevk ve sürgünlerle hem tutuklu ve hükümlüler hem de aileleri mağdur edilmektedir. Diyarbakır Barosu olarak cezaevlerinde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yaşanan önemli sorunların başında tektip kıyafet, süngerli oda, kimlik taşıma uygulaması, işkence ve kötü muamele uygulamaları gelmektedir. Bu uygulamaların yasal düzenlemelerden ziyade keyfi uygulamalarla gündemleştirildiği ve yaşandığı gözlemlenmiştir. Son aylarda birçok cezaevinde yaptığımız görüşmelerde, idarelerin keyfi uygulamalarına OHAL ilanını ve KHK\'leri gerekçe gösterdikleri tarafımıza iletilmiştir.\"
Çakmak, komisyonu olarak gerek basına yansıyan cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin gerekse de tutuklu ve hükümlü yakınlarının komisyonlarına yaptıkları başvurular üzerine son bir yıl içerisinde bölgede bulunan birçok cezaevine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çakmak, yaygın temel hak ihlallerini şöyle sıraladı:
* Elazığ Kampüs Cezaevi başta olmak üzere bir kısım cezaevlerinde yaşanan fiziki ve psikolojik baskı, cinsel şiddet, kötü muamele ve işkence.
* Sağlık hakkına erişimin engellenmesi.
* Odalardaki ortak kullanım alanlarına kameraların yerleştirilmesi.
* Düzenli olarak sıcak su ihtiyacının karşılanmaması.
* Keyfi bir şekilde mevzuatta düzenlenen disiplin cezalarından daha ağır yaptırımların uygulanması.
* Nakiller, hastane ve adliye gidiş gelişleri sonrasında çıplak arama dayatılması.
* Hastanelerde kelepçe ile muayenenin zorlanması.
* İletişim ve görüş yasağı cezalarının yaygın uygulanması.
* Kitap, dergi ve gazete yasakları.

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