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Yaşam

Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nun yıkımına başlandı; yerine AVM yapılacak

56 yıllık Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nun yıkımına başlandı

18 Ekim 2016 00:50

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesinde bulunan  Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nun yıkımına bugün başlandı. 52 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunan stadın ilk olarak çevresindeki ek yapılar, daha sonra da stat duvarlarının yıkımına başlandı. 

DHA'da yer alan habere göre, yaklaşık 45 gün sürmesi beklenen yıkımın ardından, 3 firmanın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından satın alınan arsada, yarı açık çarşı, AVM, Rezidanslar, ofis, mağazalar, yeşil alan, park ve bahçeler yapılacak. Tarihi stadın yıkımı sırasında bazı kişiler bu anı cep telefonları ile görüntüledi.

 Stadın yerini alan 3 firmanın oluşturduğu konsorsiyum temsilcisi Mansur Yeşil, yıkımın 35 gün süreceğini tahmin ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Yıkım TOKİ tarafından yapılıyor. Yaklaşık olarak 45 gün sürmesini tahmin ediyoruz. Diyarbakır'a yakışır bir proje hazırladık. AVM, yeşil alanlar, parklar, açık çarşılar, mağazalar, ofisler, bahçeler olacak. Yani bilinen AVM kalıbının dışında, doğayla barışık bir proje hazırladık. Hazırladığımız projeyi de 2.5 yıl içerisinde kentimize kazandırmayı hedefliyoruz."

 Diyarbakır'da 1960 yılında tamamlanan ve 52 dönüm üzerinde kurulu bulunan Atatürk Stadyumu, tamamı koltuklu ve kapalı devre kamera sistemiyle donatılmıştı. 2000 yılında ışıklandırılan stadyum, 12 bin 963 koltuk kapasiteli olmasına rağmen, seyirci güvenliği nedeniyle son yıllarda 4 bin 600 seyircinin stada girmesine izin veriliyordu.

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