Diyarbakır aday listesindeki o iki isim AKP'yi 'karıştırdı'

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı 24 Haziran seçimlerinde sandıkları taşıma kararı ve "HDP barajı aşar mı aşmaz mı" tartışmaları sürerken AKP'nin Diyarbakır'da aday listelerindeki iki isim nedeniyle iç tartışma yaşadığı belirtildi. Listede 7. sırada yer alan Remzi Çayır’ın AKP listelerinden gösterilen 18 isim arasında olması, AKP’lilerin de moralini bozduğu ifade edilirken, aday listesinin 3. sırasında Oya Eronat’ın yer alması da şaşkınlık yarattığı söyleniyor.

Oya Eronat, milletvekilliği süresince HDP’lilerce, “Hatip Dicle’nin milletvekilliğini gaspetti” suçlamasıyla karşılaşmıştı. Çayır ve Eronat’ın adaylıkları, bölgedeki AKP’lilerce, “Diyarbakır’da BBP’li aday göstermek. Hatip Dicle’nin yerine milletvekilini aday yapmak. Bunlar çok büyük hatalar. Bu hatalar, HDP’ye kazandırır, HDP’nin ekmeğine yağ sürer” tepkileriyle karşılaştığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberi şöyle:

Taşıma seçmen tartışması sürerken, barajı aşıp aşmaması seçimin sonuçlarını belirleyecek konumda olan HDP’nin etkin olduğu Güneydoğu’da AKP , Diyarbakır milletvekili aday listesindeki bazı isimlere duyulan tepkiler nedeniyle yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.

Tüm araştırmacılara göre, 24 Haziran seçimlerinin sonucunu, referandumda hayır blokunda yer alan, bu seçimde de muhalefet içinde olmasına karşın seçime tek başına giren HDP’nin barajı aşıp aşmayacağı belirleyecek. HDP’nin çok yüksek oy aldığı bölgelerde ‘terör’ gerekçe gösterilerek sandık taşıma kararı da bu nedenle kaygıyla karşılanıyor. HDP sözcüleri de partinin 7 Haziran’da 80 milletvekili çıkarmasını hatırlatarak, barajı aşamadıkları takdirde AKP’nin ‘havadan’ 70-80 milletvekili çıkarabileceğini sık sık ifade ediyor.

HDP’nin barajı aşamaması durumunda iktidar blokunun Meclis’te 300’ün çok üzerinde hatta 400’e yaklaşan sayıda milletvekiliyle temsil edileceği konusunda görüşbirliği bulunuyor. Bu nedenlerle muhalefet partileri de kendi oylarıyla birlikte seçime ilişkin öngörülerini HDP’nin alacağı sonuçlar üzerinden hesaplıyor.

BBP’li aday şoku

AKP de iktidar partisi olarak belediyelere kayyım atanması, HDP’ye uygulanan tutum ve MHP ile ittifak nedeniyle bölgede oy kaybı yaşadığı analizlerine karşın, HDP’nin performansını yakından izliyor. AKP, hesaplarını HDP’nin açık ara önde olduğu bölgelerde ikinci parti olması üzerine yapıyor. HDP’nin baraja takılması durumunda ikinci parti konumuyla en kârlı çıkıp aslan payını alacağından, daha fazla Kürt oy kaybı yaşamak istemiyor. Ancak AKP’nin Diyarbakır milletvekili aday listesi bu hesapları bozdu. Listede 7. sırada yer alan Remzi Çayır’ın AKP listelerinden gösterilen 18 isim arasında olması, AKP’lilerin de moralini bozdu. AKP teşkilatı, yıllarca MHP’de politika yapan, Kahramanmaraşlı olan ve son olarak da BBP Genel Başkan Yardımcısı olan Remzi Çayır’ın adaylığına olan tepkisini partiye iletti.

Dicle’nin yerine vekil oldu

AKP, Diyarbakır’da ikinci şaşkınlığı, aday listesinin 3. sırasında Oya Eronat’ın yer almasıyla yaşadı. Oya Eronat, 2011 seçimlerinde milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin yerine AKP’den milletvekili seçilmişti. Oya Eronat, milletvekilliği süresince HDP’lilerce, “Hatip Dicle’nin milletvekilliğini gaspetti” suçlamasıyla karşılaşmıştı. HDP’liler, dönem süresince Eronat’a, “milletvekilliğinden istifa et” çağrısı yapmışlar, Eronat’ın Dicle’nin yerine milletvekili olması tüm bölgede protestolarla da karşılaşmıştı. Çayır ve Eronat’ın adaylıkları, bölgedeki AKP’lilerce, “Diyarbakır’da BBP’li aday göstermek. Hatip Dicle’nin yerine milletvekilini aday yapmak. Bunlar çok büyük hatalar. Bu hatalar, HDP’ye kazandırır, HDP’nin ekmeğine yağ sürer” tepkileriyle karşılaştı.

Oğullar vakası

AKP’de seçim yaklaştıkça eski siyasetçilerin çocuklarının soyadları üzerinden siyaset yürütmelerine ilişkin tartışmalar da sürüyor. SP’nin CHP ve İyi Parti ile “millet” ittifakında yer alması üzerine Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, ilk sahne alan isim oldu. Fatih Erbakan’ın babasının adına kurduğu bir vakfın toplantısında SP’lilere, “Saadet’e verilen her oy CHP’ye gider” diye seslendiği videolar dolaşıma girdi. Fatih Erbakan, konuşmalarında SP’lileri, SP’ye ya da ittifaka oy vermek yerine “boş oy vermeye” çağırıyor. SP’de Fatih Erbakan’ın AKP ile yakın iletişimine dikkat çekiliyor. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın adaylığı da çokça konuşuluyor. Tolga Ağar, Elazığ’dan 3. sıradan aday gösterilmişti. Ağar’ın milletvekili adaylığı, AKP’nin yerleşik kurucu isimleri arasında, “partinin kuruluş değerleri” açısından eleştiriliyor.

Cenaze de yumuşatmadı

Sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile Necmettin Erbakan’ın eniştesi Osman Nuri Çataklı Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine, sağ-muhafazakâr siyasetçilerin birçoğu katıldı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ile kısa bir sohbete girdiği ancak 24 Haziran için cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yan yana gelmemek için özel gayret sarf ettiği görüldü.