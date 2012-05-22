Diyap Ağa’nın torunu: Dersim’in nedeni Celal Bayar ve Fevzi Çakmak

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Dersim Komisyonu ’nun CHP’li Üyesi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, birinci dönem Dersim Milletvekili Diyap Ağa’nın 83 yaşındaki torunu Perihan Kahraman’ı evinde ziyaret etti. 8 yaşında olayların tanıklığını yapan Kahraman, CHP’li vekile, “Bu işin müsebbibi Celal Bayar ve Fevzi Çakmak’tır” dedi. Kahraman, “Dersim’de kıyımları durduran İran şahı’dır. Şah, kıyımların durdurulması için devleti uyarıyor” dedi.

'Babam Cemşit Ağa ve annemi öldürdüler'

Perihan Kahraman Tunceli’nin Hozat İlçesi Doğumlu. Dersim olayları sırasında 7-8 yaşlarında olduğunu söylüyor. Babası ise Cemşit Kahraman. Cemşit Ağa, dönemin zenginlerinden. Müteahhitlik yapıyor. Kışla ve okulları yapan kişi. Seyit Rıza’ya yardım ettiği gerekçesiyle askerler alıp götürüyor. Aramaya çıkan annesi de geri dönmüyor. Perihan Kahraman, “Babamı ve annemi öldürdüler” diyor. Önce evlatlık verilmek isteniyor, ancak akrabalarıyla Bursa’nın Karacabey İlçesi’ne sürgüne gönderiliyor.

‘Kız çocuklarının kafasını kazıttılar’

Aksünger, T24’e, seçim bölgesi İzmir’de yaşayan, filmlere konu olacak bir hayat yaşadığını söylediği 1929 doğumlu Perihan Kahraman’la Dersim olayları görüşmesini anlattı. Aksünger, Perihan Kahraman’ın pırıl pırıl hafızasına dikkat çekti ve “Belki de yaşadıklarının etkisiyle her anı bugün gibi hatırlıyor” dedi. Babası Cemşit Ağa’ya yönelik ‘Seyit Rıza’ya yardım etti’ suçlamasının doğru olmadığını anlatan Perihan Kahraman, “ Kız çocuklarının kafalarını kazıttılar. Bu işin müsebbibi Celal Bayar ve Fevzi Çakmak’tır “ dedi.

'İran şahı devreye girdi'

Kahraman, Dersim’deki kıyımların durdurulması için dönemin İran Şahı’nın devreye girdiğini söyledi ve “ Bölgeye kimse giremezken, İranlı bir gazeteci gelmeyi başarıyor. Bütün olan biteni görüyor. Ülkesine döndüğünde Şah’a her şeyi anlatıyor. Bunun üzerine, Şah, Türk devletine ‘kıyımları durdurun ‘. Yoksa ikili ilişkileri keseceğiz diyor. Şah’ın bu kararlılığı karşısında Tunceli olayları durduruluyor”.

CHP’li Aksünger, İran Şahı boyutunun ilk kez bir tanık tarafından anlatıldığına dikkat çekti.