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Diyap Ağa’nın torunu: Dersim’in nedeni Celal Bayar ve Fevzi Çakmak

Dersim Komisyonu’nun CHP’li Milletvekili Diyap Ağa’nın torunuyla buluştu

22 Mayıs 2012 21:28

- Hülya Karabağlı

ANKARA

 

TBMM Dersim Komisyonu ’nun CHP’li Üyesi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, birinci dönem Dersim Milletvekili Diyap Ağa’nın 83 yaşındaki torunu Perihan Kahraman’ı evinde ziyaret etti.  8 yaşında olayların tanıklığını yapan Kahraman, CHP’li vekile,  “Bu  işin müsebbibi  Celal Bayar ve Fevzi Çakmak’tır” dedi.  Kahraman,  “Dersim’de kıyımları durduran İran şahı’dır. Şah, kıyımların durdurulması için  devleti  uyarıyor” dedi.

 

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'Babam Cemşit Ağa  ve annemi  öldürdüler'

 

Perihan Kahraman Tunceli’nin Hozat İlçesi Doğumlu.  Dersim olayları sırasında 7-8 yaşlarında olduğunu söylüyor.  Babası ise Cemşit Kahraman.  Cemşit Ağa,  dönemin zenginlerinden. Müteahhitlik yapıyor.  Kışla ve okulları yapan kişi.  Seyit Rıza’ya yardım ettiği gerekçesiyle  askerler  alıp götürüyor.  Aramaya çıkan annesi de geri dönmüyor.  Perihan Kahraman,  “Babamı ve annemi öldürdüler”  diyor. Önce evlatlık verilmek isteniyor, ancak akrabalarıyla Bursa’nın Karacabey İlçesi’ne  sürgüne gönderiliyor.  

 

‘Kız çocuklarının kafasını kazıttılar’

 

Aksünger, T24’e,  seçim bölgesi İzmir’de yaşayan, filmlere konu olacak bir hayat yaşadığını söylediği  1929 doğumlu Perihan Kahraman’la  Dersim olayları  görüşmesini anlattı. Aksünger, Perihan  Kahraman’ın pırıl  pırıl hafızasına dikkat çekti ve “Belki de  yaşadıklarının etkisiyle her  anı bugün gibi  hatırlıyor” dedi. Babası Cemşit Ağa’ya yönelik ‘Seyit Rıza’ya yardım etti’ suçlamasının doğru olmadığını anlatan Perihan Kahraman,  “ Kız çocuklarının kafalarını kazıttılar. Bu işin müsebbibi Celal  Bayar ve Fevzi Çakmak’tır “ dedi.

 

'İran şahı devreye girdi'

 

Kahraman,  Dersim’deki  kıyımların  durdurulması için  dönemin İran  Şahı’nın  devreye girdiğini söyledi ve “  Bölgeye kimse  giremezken,  İranlı bir gazeteci  gelmeyi başarıyor. Bütün olan biteni  görüyor. Ülkesine  döndüğünde  Şah’a  her şeyi anlatıyor. Bunun üzerine,  Şah, Türk devletine  ‘kıyımları  durdurun ‘. Yoksa ikili ilişkileri keseceğiz diyor.  Şah’ın bu kararlılığı karşısında  Tunceli olayları durduruluyor”.

CHP’li Aksünger,  İran Şahı boyutunun ilk kez bir tanık tarafından anlatıldığına dikkat çekti. 

 

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