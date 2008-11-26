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Yaşam

Diyanetten yogaya vize yok

Malezya’dan sonra Türkiye’de de Diyanet İşleri Bakanlığı yogaya vize vermedi. Yapılan açıklamada, yoganın İslamiyet’te yeri olmadığı açıklandı.

26 Kasım 2008 02:00

Diyanet, Hinduizm ve Budizm kaynaklı olduğuna dikkat çektiği yoganın, İslam'da yeri olmadığını belirterek "İslam, iş olsun diye yapılan şeyleri uygun görmez" dedi.

Malezya'da "Müslümanların inancını yok edebilir ve yozlaştırabilir" gerekçesiyle yasaklanan yogaya, Diyanet İşleri Başkanlığı da vize vermedi. Yoganın, Hinduzim ve Budizm kaynaklı olduğuna dikkat çeken Diyanet, İslam tarafından emredilen ibadetler ve konulan prensiplerin insanın olgunlaşması ve güzel ahlak kazanması için yeterli olduğu görüşü nü dile getirdi. Diyanet'e göre, "İslam dini, amaçsız, iş olsun kabilinden yapılan işleri ve sergilenen davranış şekillerini uygun görmez."

Yeniden doğuş yok

Diyanet, "İslamiyet'te yoganın yeri nedir? Bir Müslüman'ın yoga yapmasının sakıncası var mıdır?" soru suna, Hinduizm inancında reenkarnasyona yer verilmesine gönderme yaparak şu yanıtı verdi: "İs lam dini tenasüh (Ruhun, bedenin ölümünden sonra yeni bir vücuda bürünerek geri dönmesi, reenkarnasyon) fikrini reddeder. Bir ruhun farklı bedenlerde dünyaya tekrar dönüşü, ahirette ceza ve mükafat esasıyla da çelişir."

İslam’da ahret inancı esastır

Tenasüh inancında, Kuran'ın aksine ahiret hayatına yer verilmediği de belirtilen açıklamaya özetle şöyle devam edildi: "Bu uygulama, insanları etkileyip rüyalar aleminde gezdirmeyi hedefleyen 'meditasyon' ya da 'uyutma' yönteminden farklıdır. İnsanın meditasyon yoluyla bir başkasını etkilemesi, onu uyutması, rüya lar göstermesi gayet olasıdır. Ancak İslam dini amaçsız, iş olsun kabilinden yapılan işleri ve davranış şekillerini uygun görmez."

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