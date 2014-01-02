Diyanet vaaz veren imamları uyardı: Hutbelerde siyaset yapmayın



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in il müftülüklerine gönderdiği “2014 Yılı Mahalli İdareler Seçimleri İle İlgili Yasaklar” başlıklı yazıda, başkanlık personeline her türlü siyasi görüşün üstünde kalarak tarafsızlığa gölge düşürülmemesi uyarısı yapıldı.



Mehmet Görmez'in 11 uyarısında "Vaaz ve hutbelerde dini ve milli bütünlüğümüzü pekiştirici konulara ağırlık verin." denilirken temel atma törenlerine dahi katılmamaları bu kapsamda 'Görevlilere zorunlu haller ve haftalık izinler dışında 31 Mart’a kadar izin vermeyin' vurgusu yapıldı.

Yazıda yer alan 11 uyarı



1- Seçim gezileri ve hiçbir siyasi faaliyete katılmayın.



2- Vaaz ve hutbelerde hiçbir şekilde siyaset yapmayın.



3- İç ve dış politik konulara girmeyin.



4- Cami ve Kuran kurslarının altında ya da bitişiğindeki imalathanelerde hiçbir şekilde seçim çalışması yapılmamalı. Afiş veya bayraklarla süslenmemesi konusunda ilgili kişileri uyarın.

'Açılış ve törenlere katılmayın'

5- Yapılan iş ve hizmetler nedeniyle açılış ile temel atma dahil tören ve konuşma yapmayın; demeç vermeyin.



6- Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı araçlarını siyasi faaliyetlerde kullanmayın.



7- Toplumu dini konularda aydınlatma faaliyetleri ifa edilirken her zaman olduğu gibi yetkisiz ve sorumsuz kişilere vaaz ettirmeyin.



8- Vaaz ve hutbelerde dini ve milli bütünlüğümüzü pekiştirici konulara ağırlık verin.

'Seçimlere kadar görevlilere izin yok'

9- İma yoluyla bile olsa herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin lehine veya aleyhine olabilecek konuşmalardan, yanlış anlama ve yorumlara sebebiyet verebilecek davranışlardan sakının.



10- Siyasi partilere veya adaylara hiçbir şekilde bağış ve yardımlarda bulunmayın.



11- Görevlilere zorunlu haller ve haftalık izinler dışında 31 Mart’a kadar izin vermeyin.