Diyanet'ten türbanlı tasavvuf korosu

Koromuz güzel bir örnek



Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin dört bir yanındaki türbanlı kadın din görevlilerinin katılımıyla “Türk Tasavvuf Musikisi Kadın Korosu” oluşturdu. Konservatuvar hazırlık sınıfı programına göre eğitilen ve ilahi, Bektaşi nefesi ve Mevlevi eserlerini yorumlayan koroya kadın müzisyenler eşlik ediyor.Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan kadınlar, erkek din görevlileri tasavvuf musikisi korosu oluşturulması üzerine, kadın korosu oluşturulmasını talep etti. Talebi olumlu karşılayan Diyanet İşleri Başkanlığı, müzikle ilgilenen Kur'an kursu öğreticileri, vaizler ve merkez teşkilatındaki kadın çalışanlar katılabileceği bir sınav açtı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konservatuvar ve Ankara İlahiyat Fakültesinden öğretim üyelerinin jüri üyeliği yaptığı sınava, Türkiye'nin dört bir yanından kadın din görevlisi başvurdu. Sınavda başarılı olanlar, haftanın 5 günü yaklaşık 8 saatlik bir eğitim programına tabi tutuldu. Konservatuvar hazırlık programına göre eğitilen koro üyeleri, ilahileri, Bektaşi nefeslerini ve Mevlevi eserlerini yorumluyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Nebahat Konu Yılmaz'ın şefliğini yaptığı koro, hem yurt içinde hem de yurt dışında konserler veriyor. Koroya eşlik eden saz sanatçılarının tümünü de kadınlar oluşturuyor. Müzisyen kadın mahkumların kaldığı cezaevlerinde de konserler veren koro üyelerinin etkinlikleri büyük ilgi görüyor.Koro Şef Yardımcısı Rukiye Gökduman, kadın din görevlilerinin Kur'an ve ilahilerden dolayı musikiye yatkınlıklarının bulunduğunu ve iyi bir müzik kulağına sahip olduklarını söyledi.Kadın din görevlilerinin yoğun eğitim programına rahatlıkla ayak uydurduğunu ve azimle çalıştığını aktaran Gökduman, konserlerinin ardından dinleyicilerden hep olumlu tepkiler aldıklarını belirtti. Gökduman, “Koromuz, kadınlar için, özellikle de dindarlığı referans alan kadınlar için güzel bir örnek” değerlendirmesinde bulundu.