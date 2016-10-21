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Diyanet'ten 'süt kardeş' açıklaması: Kayıt altına alınmalı, evlenemezler

"Süt akrabalar meydana gelebilir"

21 Ekim 2016 15:10

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, İslam dininin süt akrabalığını bir evlenme engeli olarak gördüğünü iddia ederek, "Onun için bu tür girişimlerin mutlaka kayıt altına alınması yani süt sahiplerinin ve kime verildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Yetkililerin de bu yönde tedbir alması yerinde olacaktır" görüşünü savundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, Bursa'da annesi trafik kazasında hayatını kaybeden bebeğin sezaryenle doğumunun ardından yakınlarının başlattığı "anne sütü" kampanyası üzerine gündeme gelen "süt akrabaları arası evlilik" konusunu değerlendirdi. 

Yaman'ın açıklamaları şöyle:

"Süt akrabalar meydana gelebilir"

"Bu bağlamda bebeğin beslenmesi sağlanırken, süt akrabalığının meydana gelip gelmediği de dikkate alınmalıdır. Zira İslam dini, süt akrabalığını bir evlenme engeli olarak görmüş, Nisa Suresi'nin 23. ayetinde ve pek çok hadis-i şerifte bu açıkça vurgulanmıştır. Buna göre süt kardeşler ve süt teyze, süt amca gibi tıpkı nesep/doğumyoluyla evlenilemeyen süt akrabalarla evlenmek yasaklanmıştır. Bu sebeple süt veren anne ve yakınları ile süt verilen bebek arasında bu akrabalığın meydana gelip gelmediğini tespit ve bunu kayıt altına almak son derece önemlidir. Dolayısıyla sırf insani duygularla başlatılan kampanyanın, farkında olmadan ileride evlenmesi söz konusu olabilecek süt akrabalar meydana getirmesi de ihtimal dahilindedir. Onun için bu tür girişimlerin mutlaka kayıt altına alınması yani süt sahiplerinin ve kime verildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Yetkililerin de bu yönde tedbir alması yerinde olacaktır."

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