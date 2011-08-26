-Diyanetten ''Somali de bayram yapsın'' kampanyası ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı, Somali'de açlık ve kuraklık çekenlerin yüzünü Ramazan Bayramı'nda güldürebilmek için ''Somali de bayram yapsın'' kampanyasını başlattı. Kadir Gecesi ve bayram namazında camilerde toplanacak bağışlarla, SMS ve banka hesapları aracılığıyla toplanacak yardımlar, kara kıtaya bayram sevincini taşıyacak. Ramazan boyunca, dün akşama kadar 352 milyon 850 bin lira toplanan ''Her Evden Bir Fitre Bir İftar Somali''ye kampanyasına öncülük eden Diyanet, yardımları ''Somali de bayram yapsın'' sloganıyla sürdürecek. Kampanya kapsamında, bütün operatörlerden yine 5601'e 5 lira bedelle kısa mesaj gönderilebilecek. Ayrıca şu hesaplara havale ve EFT yoluyla para yatırılabilecek: ''Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; Vakıfbank Meşrutiyet Şbs. TL Hesabı, TR76 0001 5001 5800 7299 0433 22 Vakıfbank Meşrutiyet Şbs. USD Hesabı TR22 0001 5001 5804 8012 9925 19 Vakıfbank Meşrutiyet Şbs. Euro Hesabı TR70 0001 5001 5804 8012 9925 28 Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şbs. TL Hesabı TR86 0001 0017 6234 2869 8550 39 Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şbs. USD Hesabı TR59 0001 0017 6234 2869 8550 40 Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şbs. Euro Hesabı TR32 0001 0017 6234 2869 8550 41 Türkiye Diyanet Vakfı'nın; Vakıfbank Meşrutiyet Şbs. TL Hesabı tr93 0001 5001 5800 7299 0312 79 Vakıfbank Meşrutiyet Şbs. Usd Hesabı tr28 0001 5001 5804 8012 9879 49 Vakıfbank Meşrutiyet Şbs. Euro Hesabı tr92 0001 5001 5804 8012 9879 61 Halk Bankası Mithatpaşa Şbs. TL Hesabı tr 11 0001 2009 3960 0016 0001 16 Ziraat Bankası Mithatpaşa Şbs. TL Hesabı tr80 0001 0012 6207 9673 6650 73'' Bu kampanya, bayram sonrasında da devam edecek. -''yardımları zekat olarak vermekte hiçbir beis yoktur'' Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ü ziyaretinde, kampanyayla ilgili açıklamalarda bulundu. Görmez, Somali'deki yardıma muhtaç kişilere bir bayram hediyesinin gönderilmesini amaçladıklarını belirterek, ''Şu anda Somali'deki kardeşlerimiz, bizim kendilerine nakdi olarak vereceğimiz herhangi bir miktarı tasarruf etme imkanından mahrum olduğu için Türkiye'de onlar için oluşturulacak bütçeye yapılan yardımları zekat olarak vermekte hiçbir beis yoktur. Bunda dini hiçbir sakınca yoktur'' değerlendirmesinde bulundu.