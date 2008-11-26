Diyanet'ten Şirvan'a kötü haber

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Ekrem Keleş, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olunabilmesi için çiftlerin mutlaka nikahlı olmaları gerektiğini söyledi.Keleş, trafik kazasında felç olan ve solunum cihazına bağlı yaşayan 9 yaşındaki Şirvan Duran'a doktorların kök hücre tedavisi uygulanması önerisinde bulunmasının ardından, boşanan anne ve babasının tüp bebek yöntemiyle yeni bir bebek sahibi olmasının gündeme gelmesiyle ilgili olarak, 'Nikahlısı olmayan bir erkeğin spermiyle çocuk sahibi olmak dini açıdan caiz görülmüyor' dedi.Şirvan Duran'ın durumuyla ilgili soruları yanıtlayan Keleş, küçük kıza bu naklin dünyaya gelmesi düşünülen kardeşinden yapılabilmesi için öncelikle boşanmış olan anne ve babanın nikahlanması gerektiğini bildirdi.Anne Funda Bilgin'in, çocuğunu ı kurtarmak için gösterdiği çabanın takdir edilmesi gerektiğini belirten Keleş şu görüşleri dile getirdi:"Bir çocuğun, bir insanın hayatının kurtarılması çok önemli. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olunabilmesi için çiftlerin mutlaka nikahlı olmaları gerekir.Söz konusu bebek için çiftin yeniden nikahlanmalsı gerekiyor. Nikahlısı olmayan bir erkeğin spermiyle çocuk sahibi olmak dini açıdan caiz görülmüyor. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak, nikahlı eşler arasında mümkün.' (aa)