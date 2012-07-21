Diyanet'ten 'selam' savunması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu ülkede konuşulan tüm dil ve lehçelerde selam selam, merhaba merhabadır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Diyanet dergisinde Ramazan ayının ana teması olarak seçilen “selam” kelimesine bazı dillerde yer verilmediği yönündeki haberler anımsatıldı. İddianın “hiçbir surette gerçeği yansıtmadığı” belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Ramazan ayının temasını 'selam' olarak belirlerken günümüz dünyasında kaybolan bir değere vurgu yapmakta ve ay boyunca bütün etkinliklerde onu öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Diyanet dergisi de bu temayı kapağa taşıyarak selamın ne denli evrensel bir değer olduğunu; bütün dillerde ve kültürlerde ifade ettiği anlamı çok çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüce Kuran'dan hareketle her fırsatta her dilin Allah'ın ayetlerinden olduğunu, herhangi bir dili dışlamanın yahut yok saymanın Allah'ın ayetini dışlamak olduğunu, hiç kimsenin dili dolayısıyla kınanamayacağını açıkça ifade etmiştir. Kaldı ki bu ülkede konuşulan tüm dil ve lehçelerde selam selam, merhaba merhabadır. Diyanet İşleri Başkanlığının ve Sayın Başkan'ın inanç, ifade ve insan hakları noktasındaki duruşu kamuoyu tarafından zaten açıkça bilinmektedir.”