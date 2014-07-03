Diyanet'ten 'sehven' iftar fetvası

Diyanet işleri sehven erken açılan oruçlara ilişkin “Bir şehrin batısı ile doğusu arasında 7 dakikalık bir zaman farkı vardır. Dolayısıyla 7 dakikanın altında sehven ezan okunur ve oruç açılırsa orucun sıhhatine zarar gelmez ve oruç bozulmaz” fetvası verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Tekke-i Atik Camii'nde emekli din görevlisi N.T.,dün akşam ezanını 20.47 yerine 20.42'de okudu. Merkezi sistemle okunan ezan ardından Ramazan topunun da patlaması üzerine çok sayıda kişi orucunu erken açtı. Müezzinin camide olmaması nedeniyle saati ileri olduğu için ezan okuyan N.T. yanlışlık yaptığı anlayınca 5 dakika sonra ikince kez ezan okudu. Ezanın okunması ve Ramazan topunun da patlaması üzerine orucunu açan ancak daha sonra yanlışlık yapıldığını öğrenen çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Müftü: Bir gün fazladan oruç tutun

Mudanya Müftüsü Ömer Faruk Kesimoğlu açıklama yapıp 'Oruç kazası'ndan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Din görevlimiz saatindeki yanlışlıktan dolayı bir hata yaptı. Maalesef bunun dönüşü yok. En fazla bir gün kaza orucu tutarak bozulan oruçlarımızı telafi edebiliriz. Çünkü keyfi bozulan bir oruç olmayıp, zorunlu olarak bozulan bir oruçtur. Bu konuyu Din İşleri Yüksek Kurulu ile görüşerek yapılması gerekenleri Cuma vaazında vatandaşlarımıza açıklama yapacağım. İlçemizde böyle bir hata ilk defa olmuştur."

Halkı bu konuda daha uyanık olmaya davet eden Kesimoğlu, "Sonuçta ezanı okuyan da bir insan. Hata yapabilir, ezanı duyduktan sonra vatandaşlarımız saatlerini kontrol etmeleri en azından oruçlarının kazaya kalmalarını engelleyebilir" dedi

Sehven bozulan orucu kaza etmeye gerek yok

Olayla ilgili Mudanya Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan fetva istendi. Mudanya Müftüsü Ömer Faruk Kesimoğlu, talep üzerine gelen fetvayı açıkladı. Kesimoğlu'nun açıklamasına göre, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan gelen fetva şöyle: "Bir şehrin batısı ile doğusu arasında 7 dakikalık bir zaman farkı vardır. Dolayısıyla 7 dakikanın altında sehven ezan okunur ve oruç açılırsa orucun sıhhatine zarar gelmez ve oruç bozulmaz."

Mudanyalılar kaza orucu tutmayacak

Gelen fetvaya göre Mudanya'da çarşamba günü imamın 5 dakika erken ezan okunması nedeniyle kaza orucu tutmasına gerek olmadığını kaydeden Kesimoğlu, "Bu konuda vatandaşlarımızın müsterih olsun. Kaza orucuna gerek yok Vatandaşımız oruçlarının başına zarar geldiğini kesinlikle düşünmesinler. 17 saat oruç tut sonra bozulsun böyle bir şey yok. Bu nedenle de vatandaşlarımız rahat olsunlar çünkü tuttukları oruç makbuldür" dedi.

Müftü Kesimoğlu, erken ezanının okunmasıyla ilgili idari soruşturma açıldığını da sözlerine ekledi.

5 dakika erken ezan okuyan emekli imam ise konuşmuyor.