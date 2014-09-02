Diyanet'ten Papa'ya barış eleştirisi: Ayak yıkamakla olmaz!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni bir düzenlemeyle doğrudan Başbakanlığa bağlanması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Mehmet Görmez, Avrupa'da camilere yönelik saldırıların arttığını ve başta Vatikan olmak üzere, bütün dini kurumların bu konuya eğilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslam dini ve dünyasının tarihin en zor süreçlerinden geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bugün İslam dininin karşı karşıya kaldığı en büyük sorun, hangi güç olduğunu ifade etmeme gerek yok, belli güçler istiyorlar ki İslam dininin herhangi bir ülkedeki varlığı, bir güvenlik ve bir meşruiyet sorununa dönüşsün.



Bugün İslam dünyasında oluşturulan uydu hareketler de bunu meydana getirmek, buna zemin hazırlamak için yoğun bir çaba içerisindeler. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığına çok daha büyük görevler düşüyor. Güvenlik ve meşruiyet sorunu haline getirme çalışmalarını ve buradan hareketle İslam üretme çalışmalarını hepimiz ibretle izliyoruz.



Ama Müslümanlar olarak bir şeyler de yapmıyoruz, yapamıyoruz. Sadece Müslümanlar değil, sadece Müslümanlara ait dini kurumlar değil, başta Vatikan olmak üzere bütün dini kurumların bu konu üzerinde durması gerekiyor."

'İslam dinine karşı ötekileştirme, düşmanlaştırmanın önünü almak gerekir'

Almanya'da 2001'den 2013 yılına kadar her yıl ortalama 22 caminin saldırıya uğradığına işaret eden Görmez, bu sayının 2013'te 36, 2014'te ise 70'e yükseldiğini vurguladı.



Başta Vatikan olmak üzere bütün dini kurumların bu konuya eğilmesi gerektiğine dikkati çeken Görmez, "Bu öyle sadece genç bir kızın ayaklarını yıkamakla veyahut dinler arası futbol maçı, turnuvası düzenlemekle olmaz. Bu ilahi dinlerin yeryüzüne getirdiği hikmetlerden hareketle İslam gibi yüce bir dinin mensuplarına yönelik ötekileştirme, düşmanlaştırma hareketlerinin önünü almak gerekiyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığına çok ama çok büyük görevler düşüyor" değerlendirmesinde bulundu