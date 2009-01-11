Diyanet'ten muta nikâhına veto

Zina suçu işlemekten korkan ancak tek gecelik
ilişki yaşamak isteyen bazı çevrelerin tercih ettiği "muta" nikâhına
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan izin çıkmadı.
MHP Adana Milletvekili
Yılmaz Tankut, Diyanet'ten Sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu'na bir
soru önergesi verdi. Önergede muta (faydalanma, menfaat) nikâhının
Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde ve başka kaynaklarda, "kadın
ve erkek arasında belli bir maddi bedelle, belli bir süre için yapılan
bir tür geçici evlilik" olarak tanımlandığı vurgulanarak Diyanet'in
resmi görüşü soruldu. Diyanet ise Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir
isimli kitapta bu konuda yanlış bilgilerin olduğunu kabul etti.
Yanıtta, 14 yüzyıllık İslam geleneği içinde Şiiler ve bir kısım İslam
bilgininin istisnai şartarda muta nikâhı caiz gördüğü belirtilirken,
"İslam bilginlerinin çoğunluğu bir dönem istisnai şartlar dolayısıyla
uygulanan mutanın bilahare yasaklandığını ve dolayısıyla bu nikahın
caiz olmadığını ittifakla benimsemişlerdir. Başkanlığımız da bu görüşü
benimsemektedir" denildi.
Prof. Dr. Saim Yeprem: "Eski
yöntemde, farklı mezhepler için ne yorum varsa ilmihallerde bütün bu
görüşlere yer veriliyordu. Halk için hazırlanacak ilmihallerde detay
çıkarıldı. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli gibi sünni mezheplere göre
muta nikahı haramdır. Caiz değildir."
Prof. Dr. Beyza Bilgin: "Dinimize
göre bu konuda farklı fikirler var. Hanefi mezhebine göre, peygamber
kaldırmıştır. Ancak bugün İran'da uygulanıyor. Sünni gelenekte böyle
bir nikâh yok. Bizim mezhebimizde yok, böyle yorum olmaz. Biz kabul
etmeyiz bu yorumu."