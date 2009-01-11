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Yaşam

Diyanet'ten muta nikâhına veto

Tek gecelik ilişki yaşamak isteyen bazı kişilerin tercih ettiği "muta" nikâhına Diyanet'ten izin çıkmadı.

11 Ocak 2009 02:00

Zina suçu işlemekten korkan ancak tek gecelik ilişki yaşamak isteyen bazı çevrelerin tercih ettiği "muta" nikâhına Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan izin çıkmadı.

MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, Diyanet'ten Sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu'na bir soru önergesi verdi. Önergede muta (faydalanma, menfaat) nikâhının Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde ve başka kaynaklarda, "kadın ve erkek arasında belli bir maddi bedelle, belli bir süre için yapılan bir tür geçici evlilik" olarak tanımlandığı vurgulanarak Diyanet'in resmi görüşü soruldu. Diyanet ise Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir isimli kitapta bu konuda yanlış bilgilerin olduğunu kabul etti. Yanıtta, 14 yüzyıllık İslam geleneği içinde Şiiler ve bir kısım İslam bilgininin istisnai şartarda muta nikâhı caiz gördüğü belirtilirken, "İslam bilginlerinin çoğunluğu bir dönem istisnai şartlar dolayısıyla uygulanan mutanın bilahare yasaklandığını ve dolayısıyla bu nikahın caiz olmadığını ittifakla benimsemişlerdir. Başkanlığımız da bu görüşü benimsemektedir" denildi.

Prof. Dr. Saim Yeprem: "Eski yöntemde, farklı mezhepler için ne yorum varsa ilmihallerde bütün bu görüşlere yer veriliyordu. Halk için hazırlanacak ilmihallerde detay çıkarıldı. Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli gibi sünni mezheplere göre muta nikahı haramdır. Caiz değildir."

Prof. Dr. Beyza Bilgin: "Dinimize göre bu konuda farklı fikirler var. Hanefi mezhebine göre, peygamber kaldırmıştır. Ancak bugün İran'da uygulanıyor. Sünni gelenekte böyle bir nikâh yok. Bizim mezhebimizde yok, böyle yorum olmaz. Biz kabul etmeyiz bu yorumu."

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