-Diyanetten müslüman ülke büyükelçilerine iftar ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''İslamın özünde olduğu gibi, İslam coğrafyası, sevginin, saygının, kardeşliğin, iyiliğin, ilmin, fennin, sanatın zirvede olduğu, bütün dünya ülkelerinin imrendiği diyarlar olacak'' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'deki Müslüman ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerine iftar verdi. Gölbaşı Moganpark'taki iftarda, davetlileri Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez karşıladı. İftara katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İslam dininin insanlığa büyük hizmetler sunduğunu, iyinin, güzelin var olması için pek çok konuda öncülük ettiğini söyledi. Bundan sonra da insanlar için ne kadar iyi şey varsa yine İslam'ın, Müslümanların yapacağına inancının da tam olduğunu vurgulayan Bozdağ, ancak dünyada İslam ve Müslüman algısı konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını belirtti. Bozdağ, ''İslam barış dinidir. Terörü, terörizmi, teröristi himaye etmez, teşvik etmez, himaye eder veya teşvik eder veya destekler de görünmez, görünemez. Her kim ki İslam'la terörü, terörizmi, teröristi yan yana kor, İslam'ı, terörü ve terörizmi teşvik eder gösterir veya bunu ima ederse bu İslam'a ve Müslümanlara yapılmış en büyük saygısızlık, en büyük iftiradır'' diye konuştu. Bütün bunların önüne geçmek için, barış, kardeşlik, hoşgörü dini olan İslamı doğru anlamak ve doğru anlatmakla iftiraların önüne geçilebileceğini belirten Bozdağ, bu noktada bütün İslam ülkelerine, Müslümanlara büyük görev düştüğünü söyledi. Bozdağ, İslam dünyasının etrafında yaşanan sıkıntıların zamanla aşılacağına inandığını vurgulayarak, ''İslam'ın özünde olduğu gibi, İslam coğrafyası, sevginin, saygının, kardeşliğin, iyiliğin, ilmin, fennin, sanatın zirvede olduğu, bütün dünya ülkelerinin imrendiği diyarlar olacak. İnsanlığın gelişmesine, dünyanın dört bir yanında iyiliğin hakim olmasına daha fazla hizmet edecektir'' dedi. -Afrika'daki dram- Somali de bir dram yaşandığını, buradaki açlık, kıtlık, susuzluktan, doktor eksikliğinden çocukların, annelerin, insanların hayatını kaybetmesinin bütün insanlığın ortak ayıbı olduğunu vurgulayan Bozdağ, ''Dünyada bu kadar imkan varken, bu kadar nimet varken, bu kadar bölüşülecek, paylaşılacak, herkese fazlasıyla gıda ve imkan varken, dünyanın bir köşesinde insanların açlıktan ölmesi, ilaçsızlıktan tedavi edilemediği için hayatını kaybetmesi, 6 dakikada bir çocuğun dünyaya veda etmesi ve bu manzara karşısında dünyanın seyirci kalması kadar utanılacak bir durum olamaz'' diye konuştu. Bozdağ, İslam ülkelerinin yaptıkları katkıyı artırması gerektiğini de ifade ederek, Türk halkının hayırlarını Somali'ye ulaştırabilmek için büyük bir kampanya başlatıldığını anlattı. Bozdağ, İslam ülkelerinin de bu konuda daha fazlasını yapacağına inandığının altını çizdi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Arapça başladığı konuşmasını İngilizce sürdürdü. ''Komşuluk'' konusuna değinen Görmez, hızlı şehirleşme, göç, maddileşme, bireyselleşme ve bencilliğin, insanların birbirine karşı olan alakasızlığının, hayatın her alanında problemlere sebep olduğunu söyledi. İletişim teknolojilerinin gelişmesinin komşuluk ilişkilerinin de değişmesine neden olduğunu anlatan Görmez, şöyle konuştu: ''Komşuluğa olan ilgimiz, Afrika'daki komşularımızın acılarını paylaşmaya yönlendirdi. Oturduğumuz odalardan izlediğimiz o acı görüntüleri, gördüğümüz anda o acıları aynı şekilde hissettik. Bugün dünyanın en fakir bölgelerinden biri olan Afrika'da kırk milyondan fazla insan açlıkla karşı karşıya. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu açlığı ortadan kaldırmak için bir kampanya başlattık. Açlık nerede varsa biz oraya yardım etmeye çalışacağız. İnanıyoruz ki bize lütfedilen nimetleri ihtiyacı olan insanlarla paylaşmalıyız.'' Görmez, Türk milletinin kampanyaya çok ciddi destek verdiğini belirterek, ''Şu anda yardım 100 milyon TL'ye ulaştı'' dedi. -''Türk insanının yüreği açık''- Büyükelçiler adına Türkiye'de en uzun süre görev yapan Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov da konuşmasında, 6 yıldır Türkiye'de görev yaptığını söyledi. ''Bizler bu topraklarda rahat çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'deki insanların yüreği açık'' diyen Kadirov, iftarların da önemine değindi. Kadirov, Türkiye'nin gelecekte büyük ve parlak bir ülke olacağına inandığını belirterek, Türkiye'nin bölgesinde uyguladığı barış politikasının örnek olması gerektiğini kaydetti. Afrika'da açlık ve susuzluktan yaşanan ölümlere de değinen Kadirov, Türkiye'nin bu konuda da çok büyük bir işe imza attığını ifade etti. Bütün ülkelerin Türkiye'nin izlediği gibi politika yürütmesi durumunda dünyada sıkıntıların yaşanmayacağını belirten Kadirov, ''Gelecekte Türk halkına, hükümetine Allah güç kuvvet versin'' diye konuştu.