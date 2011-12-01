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Yaşam

Diyanet'ten Kerbela açılımı ANKARA (A.A)

01 Aralık 2011 16:59

-Diyanet'ten Kerbela açılımı ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk kez Kerbela şehitleri için anma programı düzenleyecek.  4 Aralık Pazar gününe denk gelen Aşure Günü, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde yapılacak program, Anadolu Ajansı tarafından canlı yayınlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katılarak konuşma yapacağı programda, İstanbul Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Metin Çakar, Kur'an-ı Kerim okuyacak. Hacı Bayram Camisi ve İstanbul Hacı Nimet Özden Camisi imam hatiplerinin de Kur'an-ı Kerim okuyacağı programda, ilahiler söylenecek, dualar edilecek. Programın ardından vatandaşlara aşure dağıtılacak. -Cuma hutbesinde Kerbela- Bu arada, yarınki cuma hutbesinde de Kerbela konu edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve tüm Türkiye'de okunacak hutbede, Muharrem ayının önemi anlatılacak.

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