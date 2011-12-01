Diyanet'ten 'Kerbela' açılımı



T24 - Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk kez Kerbela şehitleri için anma programı düzenleyecek. 4 Aralık Pazar gününe denk gelen Aşure Günü, Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde yapılacak programa, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katılacak.









Anadolu Ajansı tarafından canlı yayınlayacak olan programda, İstanbul Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Metin Çakar, Kur'an-ı Kerim okuyacak. Hacı Bayram Camisi ve İstanbul Hacı Nimet Özden Camisi imam hatiplerinin de Kur'an-ı Kerim okuyacağı programda, ilahiler söylenecek, dualar edilecek. Programın ardından vatandaşlara aşure dağıtılacak.







Cuma hutbesinde Kerbela



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yarınki cuma hutbesinde de Kerbela konu edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve tüm Türkiye'de okunacak hutbede, Muharrem ayının önemi anlatılacak. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri olduğu vurgulanacak hutbede, özetle şu ifadelere yer verilecek:



“Kerbela, Resulumuzun 'cennet gençlerinin efendileri' sözüyle taltif ettiği, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın iki ciğerparesinden biri Hz. Hüseyin efendimizin ve yetmişten fazla müminin şehit edildiği yerdir. Asırlardır yüreklerimizi sızlatan, bağırlarımızı yakan bu elim hadise, Efendimizi ve onun Ehl-i Beyt'ini seven başta milletimiz olmak üzere bütün müminleri, derinden yaralamış, kalpleri incitmiştir.



Kültürü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları derin acılara gark etmiştir. Kerbela'da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve yakınlarının, haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleri, doğruluk adına samimi yürüyüşleri, bütün müminlerin gönüllerinde unutulmaz izler bırakmıştır. Resulullah Efendimiz'in torunlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkum edilmişlerdir.”



