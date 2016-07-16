Diyanet'ten halka çağrı: Şiddete başvurmadan darbe girişimine karşı koyun!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in darbe girişimine ilişkin olarak, tüm imamlara SMS yoluyla mesaj gönderdiği öğrenildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, nesajına "Din gönüllüsü kardeşim" ifadesini kullanarak başlayan Görmez, şu çağrıyı yaptı:



"Bugün milletimizin hukukunu korumak için üzerimize düşeni yapmak en büyük vecibedir. Ülkenin ve milletin birliğinin, huzur ve refahının ayaklar altına alınması, milli iradenin cebir ve şiddetle çiğnenmesi asla kabul edilemez.

"Şiddete başvurmadan karşı koyun"

Milletimizin manevi rehberleri olarak her türlü kanun ve hukuk dışı girişimlere karşı milletimizle beraberiz. Hepinizi özgürlüğün simgeleri olan minarelerimizden halkımıza bu büyük ihanete şiddete başvurmadan karşı koymaya davet ediyorum.

Bu gece minarelerin ışığı yanacak, salalar verilerek milletimiz hukukuna sahip çıkmaya davet edilecektir."



Görmez'in mesajı üzerine camilerden sala verilerek vatandaşlar meydanlara davet edildi.