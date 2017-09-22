Diyanet'ten Gölcük Müftüsü Yazıcı'ya soruşturma

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kamuoyunun tepkisine neden olan Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı hakkında soruşturma başlattı.

Gölcük Müftüsü Yazıcı\'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı \"Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...\" paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın talimatıyla tepkilere neden olan paylaşımı yapan Gölcük Müftüsü Yazıcı hakkında soruşturma başlatıldı.