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Diyanet'ten feda hutbesi: Yeri geldiğinde din, vatan ve bayrak için canımızdan geçebilmeliyiz!

Diyanet'in bu haftaki Cuma hutbesinden...

15 Ağustos 2015 14:09

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Evlatlarımızı da kendimizi de feda etmeye hazırız” açıklaması Diyanet’i de harekete geçirdi. Camilere gönderilen “feda hutbesi”nde, “Milli ve manevi değerlerimize karşı fedakârlık; din, vatan, bayrak için candan, anadan, yardan geçebilmektir” denildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her hafta cuma namazlarında din görevlileri tarafından okunmak üzere gönderdiği hutbelerin bu haftaki konusu “İmanın Tezahürü: Fedakârlık ve İsar” olarak belirlendi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve “Kardeşlerim!” ifadesiyle başlayan hutbede “Milli ve manevi değerlerimize karşı fedakârlık, yeri geldiğinde din için vatan için bayrak için, ezan için, namus için ve yarınlarımız için candan, anadan yardan geçebilmektir” ifadeleri yer aldı.

‘Feda’ hutbesinin, Başbakan Davutoğlu’nun “Teröre karşı sivil inisiyatif” toplantısında yaptığı konuşmadaki, “Sizler ve bizler gerektiğinde bu vatan, bu vatanın birliği, bu milletin huzuru, gelecek nesillerin geleceğinin parlak olması için evlatlarımızı da kendimizi de feda etmeye hazırız” sözlerinden sonra gelmesi ise dikkat çekti.

 

Fedakârlığın huzuru

 

Hutbede ayrıca, “Günümüzde niceleri yavrusu, anne - babası, yakınları komşuları, kardeşleri ve kutsal değerleri için feda göstermesi gerektiğinde bundan uzak durabilmektedir” denilerek fedakârlığın getirdiği ‘huzur ve bereket iklimi’ anlatıldı.

 

 

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