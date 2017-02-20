Diyanet'ten ezan için 80 desibel uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı ezanın usulüne uygun okunması için düzenlediği 2 çalıştayda, "80 desibeli aşmamaya özen gösterilmeli. İmam hatip ve ilahiyat müfredatında dini musiki zorunlu ders olmalı" gibi öneriler geldi

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlilerinin ezanı güzel okuma yeterliklerinin artırılması için bu yıl 2 çalıştay düzenledi. İstanbul ve Ankara’daki çalıştaylarda camilerdeki ses cihazlarından kaynaklanan sorunlar da görüşüldü. Önerilerden bazıları şöyle :

- Cami içi ve dışında kullanılan ses cihazlarının desibel ölçümleri yaptırılarak ezanın 80 desibeli aşmamasına özen gösterilmeli.

- Birbirine yakın camilerin ezan seslerinin karışması ezanı dinlenemez hale getirmektedir. Mahalle düzeyinde lokal merkezler oluşturulabilir.

- Bazı camilerde kasetten yayın yapan cihazlar kullanılıyor. Bu kullanım yaygınlaşmadan gerekli tedbirler alınmalı.

- Ezanı usulüne uygun icra edenlerin kayıtlarıyla ezan portalı oluşturulmalı.

- İmam hatip liseleri ile ilahiyat fakültesi müfredatında dini musikinin zorunlu ders olması için çalışma yapılmalı.

- Cami içi seslendirmelerde kullanılan hoparlörlerin insan boyunu aşmamasına ve karşıya değil cemaatin sağ ve soluna monte edilmesine dikkat edilmelidir.

- Müezzin kayyım atamalarında öncelikle görevlinin ezanı usulüne uygun okuyup okuyamadığına dikkat edilmelidir.