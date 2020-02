Diyanet'ten 'cemaat' açıklaması: Örgüt 'kavramı' çarpıtarak ihanetle anılır hale getirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Cami ve Cemaat adabı' konulu cuma hutbesinde, "Dini değerlerimizi istismar eden bir örgüt, cemaat kavramını da çarpıtarak ve ayrışmaya yol açacak şekilde kendine mal etmeye çalışmış, fitne ve fesatla, ayrılık ve ihanetle beraber anılır hale getirmiştir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesi Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede yer alan açıklamalar şu şekilde: "Üzülerek ifade etmek gerekir ki tüm dini değerlerimizi ve kavramlarımızı istismar eden bir örgüt, cemaat kavramını da çarpıtarak ve ayrışmaya yol açacak şekilde kendine mal etmeye çalışmış, tevhit ve vahdetin sembolü olan bu kavramı, fitne ve fesatla, ayrılık ve ihanetle beraber anılır hale getirmiştir. Cemaat kelimesi kadın, erkek, yaşlı, genç, zengin, fakir, engelli, engelsiz toplumun her kesiminden, her yaştan ve her sınıftan Müslüman'ı içinde barındırır" denildi.