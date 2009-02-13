Diyanet'ten cami kriterleri!

Diyanet İç Denetçisi Doç. Karagöz, ‘Grip, nezle ve benzeri bulaşıcı hastalığa yakalananlar cemaate gelmezler’ dedi. Karagöz, soğan ve sarımsak yiyenlerin de camiden uzak durmasını istedi.





Diyanet İşleri Başkanlığı, grip salgınına karşı cemaati uyararak, “Grip, nezle ve bulaşıcı hastalığa yakalananlar cemaatle namaz kılmasın” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı İç Denetçisi Doç. Dr. İsmail Karagöz, ‘Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü ve Önemi’ başlıklı yazısında, cemaatle namaz kılınmamasına engel durumlara dikkat çekti. Cemaatle namaz kılamayacaklar için mazeret listesi şöyle açıklandı:



Hastalık: Özellikle grip, nezle ve benzeri bulaşıcı hastalığa yakalananlar cemaate gelmezler. Hasta bakıcılar ile engelliler ve ileri derecede yaşlılar da cemaate katılmayabilirler.

Soğan ve sarımsak yiyenler: Peygamberimiz, ‘Soğan veya sarımsak yiyen kimse bizden (veya mescidimizden) uzak dursun ve evinde otursun’ diye buyurmuştur.

Korku duyanlar: Mescide gittiği takdirde malına, canına veya namusuna bir zarar gelmesinden korkan kimse cemaate gitmeyebilir.

Yoğun meşguliyet: İşinin başından ayrılamayacak derecede yoğun bir işte çalışan ve görev yapan kimseler cemaate katılmayabilirler.



'Kadınlar ön saflara geçmesin’



Diyanet, kadınların camilerde arka saflarda yer almalarının ise onların aşağılanması ve ikinci sınıf konumuna indirgenmesi anlamına gelmeyeceğini savundu. Yazıda kadınların arka sıralarda saf tutmasıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:



“Sadece herkesin anlayabileceği tabi, fıtri birtakım sebepler yüzünden kadınların arka saflarda durmaları önerilmiştir. Hanefilere göre, cemaatle kılınan namazda bir kadının erkeklerin hizasında durarak namaz kılması halinde, kadının iki yanındaki birer erkek ile kadının tam arkasındaki bir erkeğin namazı bozulur. Şafilere göre kadının erkeklerin hizasında namaza durması, erkeğin namazına zarar vermez. Şartlarını taşıyan erkek Müslümanların cuma namazlarını cemaatle kılmaları farzdır. Kadınlar da dilerlerse cuma namazına katılabilirler ve bu durumda o günkü öğle namazı üzerlerinden düşer.”