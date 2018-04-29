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BBC Türkçe

Diyanet'ten bulûğ çağı tanımlamasına açıklama: Erken yaşta evliliklere onay vermiyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesindeki bulûğ çağı tanımlamasına gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada "Başkanlığımız erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir" denildi.

29 Nisan 2018 20:30

resmi internet sitesindeki

Açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadeleri tepki çekmişti.

Bazı kadın ve çocuk dernekleri, ifadelerin "çocuk istismarı" içerdiğini belirterek, ifadeleri eleştirmişti.

Nikâh tanımlamasında

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter'dan Diyanet'e tepki göstermişti.

https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/948149471929602048

Diyanet'in tepki çeken konuyla ilgili açıklaması şöyle devam etti:

"Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikâhta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz.

Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir.

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir."

Sosyal medyada gelen tepkilere karşı bazı kullanıcılar Diyanet'in ifadelerinin bulûğ çağına girme yaşını, İslami kaynaklara dayandırarak açıkladığını söyleyerek eleştirilere karşı çıkmıştı.

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