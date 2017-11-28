Diyanet'ten 'boşanma' sorusuna yanıt: 'Boşsun' denildiğinde...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sayfasında bir vatandaşın 'boşanma'yla ilgili sorduğu soruya “Boşama, kişinin eşine söylediği, ‘Boşsun’ gibi boşama iradesini ortaya koyan ifadelerle ya da mahkemenin kararıyla gerçekleşir” diyerek cevap verdi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberi aynen şöyle:

AKP döneminde etkinliğini artıran ve toplumun hemen her alanında dini referanslı uygulamalara imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı, “boşanma” ile ilgili sorulan soruya skandal bir yanıt verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun internet sitesinde yer alan “Fetva Usulü” bölümüne yöneltilen, “Boşarım demekle boşanma meydana gelir mi?” sorusuna, “Boşama, kişinin eşine söylediği, ‘Boşsun’ gibi boşama iradesini ortaya koyan ifadelerle ya da mahkemenin kararıyla gerçekleşir” yanıtının verildiği ortaya çıktı.

“Babanın öz kızına duyduğu şehvet, karısıyla olan nikahını düşürür mü?” sorusunu, “Kalın elbiselerden tutarak ya da vücuduna bakıp düşünerek, şehvet duymak, bu tür bir haramlık oluşturmaz. Ayrıca kızın, 9 yaşından büyük olması gerekir” şeklinde yanıtlayan Diyanet, bu kez de boşanma konusunda sorulan soruya skandal bir yanıt verdi.

"Boşsun, boş ol, boşadım, karım boştur"

Diyanet’e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesindeki “Fetva Usulü” bölümünün “Aile Hayatı-Boşanma” kısmına yöneltilen, “Boşarım demekle boşanma olur mu?” sorusuna verilen yanıtın ilk kısmında, boşanmanın, ‘yetkili kişi veya kurumun kesin kararı’yla gerçekleşeceği belirtildi. Yanıtın devamında ise şu çarpıcı ifadeler kullanıldı:



“Türkçede geniş zaman için kullanılan ‘Boşarım’ sözü bu nitelikte olmayıp boşama tehdidi anlamına gelir. Dolayısıyla bu sözle boşama meydana gelmez. Boşama, kişinin eşine söylediği ‘Boşsun, boş ol, boşadım veya karım boştur’ gibi boşama iradesini ortaya koyan şimdiki veya geçmiş zamanlı ifadelerle ya da mahkemenin kararıyla gerçekleşir.”

"Tehdit niyetiyle ‘boş ol’ denirse…"

Diyanet’in “boşanmanın usulü”ne ilişkin verdiği çarpıcı yanıt bununla da sınırlı kalmadı. “Niyeti boşanma olmadığı halde eşe karşı tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanma halinde boşanma gerçekleşir mi?” sorusuna Diyanet’in yanıtı şu oldu:

“Boşama konusunun, rastgele gündeme getirilmesi doğru değildir. Bunun ciddi sonuçları olduğundan, Hz. Peygamber (s.a.s) bu konuda dikkatli davranmayı tavsiye etmektedir. Kişi, tehdit için karısını boşayacağını söylese, bu sözüyle boşama meydana gelmez. Bunu söylemekle geleceğe dönük vaatte bulunmuş olmaktadır. Ancak tehdit niyetiyle ‘boşadım, boş ol’ gibi sözler kullansa niyeti ne olursa olsun boşama gerçekleşmiş olur. Çünkü bu kelimeler, sarih olarak talakı ifade etmektedir. Sarih lafızlarla gerçekleştirilen boşamada niyete itibar edilmez.”