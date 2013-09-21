Diyanet'ten Bezmialem Camisi açıklaması: Sürgün değil geçici görev

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dolmabahçe Bezmialem Camii imamı, müezzini ve Beyoğlu müftüsünün görev değişikliğine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Müezzinin nakli görevden alma değil teftiş sürecinin selameti için geçici görevlendirmedir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dolmabahçe'deki Bezmialem Camii imamı, müezzini ve Beyoğlu müftüsünün görev değişikliğine ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bezmialem Camii imam hatibinin Zeytinburnu'na tayini 3 ay önce başka sebeplerle gerçekleştirilmiştir. Beyoğlu Müftüsünün Karadeniz Ereğli'ye gerçekleşen tayini mevzuat gereği rutin bir rotasyondan ibarettir. Müezzinin nakli ise bir görevden alma değil teftiş sürecinin selameti bakımından geçici bir görevlendirmedir. Cami cemaatinin huzursuzluğu sebebiyle başlatılan teftiş süreci ise henüz tamamlanmamıştır."

Sürgün olarak algılandı

Gezi Parkı gösterileri sırasında cami revir olarak kullanılırken camide bulunan ve içeride içki içildiği iddiaları için müteakip kereler "Ben görmedim" diyen Fuat Yıldırım ile cami imamı ve Beyoğlu Müftüsü'nün tayininin çıktığı iddiaları, kamuoyunda 'sürgün' olarak algılandı.

Hürriyet gazetesinden Yalçın Bayer'in bugünkü köşesinden duyurduğu 'üçlü tayin' haberi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırınca, Diyanet İşleri Başkanlığı iddialara önce Twitter 'dan cevap verdi. Kurumun Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin hesabından atılan tweet'te, “Müezzinin nakli bir görevden alma değil teftiş sürecinin selameti bakımından geçici bir görevlendirmedir” denildi.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da bu ifadeler tekrar edildi.

Yalçın Bayer, bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan yazısında şunları aktarmıştı:

"Eylemler sırasında en çok tartışılan isim olan Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi Müezzini Fuat Yıldırım’ın, Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyüne sürüldüğü öğrenildi. Gezi olayları sırasında camide içki içildiği iddia edilmiş, cami müezzini Fuat Yıldırım ise tüm baskılara rağmen içki içilmediğini söylemişti. Fuat Yıldırım bu davranışının bedelini sürgünle ödedi. İstanbul müftüsünün, “Sen çok yıprandın, seni başka yere tayin edelim” söylemlerine karşı; “Ben hiçbir şekilde yıpranmadım” cevabını vermesinin ardından müfettiş görevlendirildiği ve ‘teftişin selameti’ için müezzin Fuat Yıldırım’ın 6 ay süreyle Kayabaşı köyünde müezzin olarak görevlendirildiği söyleniyor. Dolmabahçe Camisi imamı Halil Necipoğlu’nun tayini ise Zeytinburnu’na yapıldı. Beyoğlu müftüsü Recai Albayrak ise Karadeniz Ereğli’ye tayin edildi."

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, müezzin hakkında 'cami cemaatinin huzursuzluğu' sebebiyle başlatılan teftiş sürecinin tamamlanmadığı belirtilerek “Müezzinin nakli bir görevden alma değil teftiş sürecinin selameti bakımından geçici bir görevlendirmedir” denildi. İmam ve ilçe müftüsü hakkında ise şu bilgiler verildi: “Bezmialem Camii imam hatibinin Zeytinburnu’na tayini 3 ay önce başka sebeplerle gerçekleştirilmiştir. Beyoğlu Müftüsünün Karadeniz Ereğli’ye gerçekleşen tayini mevzuat gereği rutin bir rotasyondan ibarettir.”