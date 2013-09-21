Dolmabahçe Camisi'nin imam ve müezzini, Beyoğlu'nun müftüsü gitti

Gezi Parkı protestolarının ilk günlerinde göstericiler tarafından revir olarak kullanılan ve daha sonra özellikle ‘içeride içki içildiği’ tartışmalarıyla gündeme gelen Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nin müezzini ve imamıyla birlikte Beyoğlu müftüsü görevlerinden alınarak başka yerlere verildi.

Eylemler sırasında en çok tartışılan isim olan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi Müezzini Fuat Yıldırım’ın, Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyüne tayin edildiği öğrenildi.

Gezi olayları sırasında camide içki içildiği iddia edilmiş, cami müezzini Fuat Yıldırım ise ısrarla ‘kimseyi içki içerken görmediğini, yalan söyleyemeyeceğini’ tekrarlamıştı.

Hürriyet gazetesinden Yalçın Bayer’in yazısına göre, “Fuat Yıldırım bu davranışının bedelini sürgünle ödedi”. Bayer yazısında, İstanbul müftüsünün, “Sen çok yıprandın, seni başka yere tayin edelim” söylemlerine karşı; “Ben hiçbir şekilde yıpranmadım” cevabını vermesinin ardından müfettiş görevlendirildiği ve "teftişin selameti" için müezzin Fuat Yıldırım’ın 6 ay süreyle Kayabaşı köyünde müezzin olarak görevlendirildiği yazdı.

Dolmabahçe Camisi imamı Halil Necipoğlu’nun tayini ise Zeytinburnu’na yapıldı. Beyoğlu müftüsü Recai Albayrak ise Karadeniz Ereğli’ye tayin edildi.