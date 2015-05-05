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Diyanet'ten 4 milyon liralık ahlak bütçesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplam kaynak ihtiyacı olarak 5 milyar 772 milyon lira gösterilirken, bütçe dışı kaynak ihtiyacı olarak 29 milyon lira öngörülüyor

05 Mayıs 2015 12:13

Diyanet İşleri Başkanlığı, “2015 Performans Programı” yayımlandı. Programda “ahlaki yozlaşmayı önlemeye yönelik” yapılan çalışmalar kapsamında; konuya ilişkin 27 bin hutbe ve vaaz verilmesi, 600 konferans düzenlenmesi, gençler için roman ve makale yazılması bulunuyor. Diyanet yalnızca “ahlak” için toplam 4 milyon lira harcamayı öngörüyor. Pek çok bakanlıkları geride bırakan bütçesiyle dikkat çeken Diyanet, “personelin verimliliğini artırmaya” yaklaşık 8.5 milyon lira, toplumsal sorunların çözümünden etkin rol oynamaya 3.5 milyon lira harcamayı planlıyor.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, programda “toplumsal sorunların çözümünde etkin rol almak” performans hedefinde ise 3 milyon 700 binlik bir bütçe toplamı dikkat çekiyor. 2015’te hutbe sayısı olarak 90 bin, basılı yayın olarak 4, makale olarak 120, program sayısı olarak da 100 öngörülüyor.

 

Bol keseden

 

Diyanet verimliliği artırmak için 8.5 milyon lira, dünyada objektif İslam algısı oluşturmak ve bu anlayışı yaygınlaştırmaya 1 milyon lira, din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini artırmak için ise 76 milyon lira, yurtdışı faaliyetleri için de 34 milyon lira, din eğitimi faaliyetleri için ise 61 milyon lira harcayacak.

Diyanetin “bütçe” başlığı altında yazdığı miktarların yanı sıra “bütçe dışı” miktarlar da dikkat çekiyor. Programa göre toplam kaynak ihtiyacı olarak 5 milyar 772 milyon lira gösterilirken, bütçe dışı kaynak ihtiyacı olarak da 29 milyon lira öngörülüyor.

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