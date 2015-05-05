Diyanet, 1 milyon liralık makam aracını iade edecek

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı iddia edilen 1 milyonluk makam aracıyla ilgili konuştu. Alınan arabanın kesinlikle zırhlı olmadığını söyleyen Görmez, aracın iade edileceğini açıkladı.

Görmez'in canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bakanlar Kurulu sadece kurumlara belli bir baremin üzerinden araç alınacaksa izin veriyor. O izni valiliklere de veriyor. Araç talebi bizden geldi. Mevcut araçla yürümek mümkün görünmüyordu. Edep el vermediği için daha önce konuşmadım.

"Eğer siz bir algı operasyonuyla Diyanet İşleri Başkanı'nı itibarsızlaştırmaya karar vermişseniz, o takdirde sadece Türkiye'de değil Diyanet'in hizmet götürdüğü bütün noktalarda bu adımı atıyorsunuz. Bu haberler yayınlandığı zaman Diyanet İşleri Başkanı o araca binmemiş daha. Bunu gördüğüm an benim için o araç bir mezara dönüştü. Ben bir gün dahi o araca binmedim. Bu sarık leke kabul etmez. Bir nokta leke kabul etmez.

"Ben ibret-i alem için o aracı iade edeceğim."