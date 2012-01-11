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Politika

Diyanet'ten "öğrenciye umre" açıklaması ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 17:32

-Diyanet'ten "öğrenciye umre" açıklaması ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, öğrencilere yönelik umre programıyla ilgili,  'Müslüman bir ülkede, Müslüman bir gencin, çocuğun, Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi, sevgili Peygamberimizin doğup büyüdüğü yerleri görme arzusuna, Diyanet İşleri Başkanlığının öncülük ve rehberlik yapması kadar tabii birşey olamaz'' dedi. Filistin Gazze Yönetimi Vakıflar ve Din İşleri Başkanı Salih Alreqed, Görmez'i ziyaret etti.  Ziyaret sonrasındaki basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görmez, ''Diyanet İşleri Başkanlığının öğrenciler için yarıyıl tatilinde düzenlediği umre programına yönelik eleştirilerin'' hatırlatılması üzerine yazılanları, çizilenleri takip ettiğini söyledi. Mehmet Görmez, ''Müslüman bir ülkede, Müslüman bir gencin, çocuğun, Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi, sevgili Peygamberimizin doğup büyüdüğü yerleri görme arzusuna, Diyanet İşleri Başkanlığının öncülük ve rehberlik yapması kadar tabii bir şey olamaz'' diye konuştu. Bu programın aslında her yıl yapıldığına işaret eden Görmez, şunları kaydetti: ''Yaz tatillerinde anneler, babalar, çocuklarıyla birlikte gidiyorlardı. Şubat tatilinde bazı öğretmenler, öğrencileriyle birlikte talip oluyorlardı, ama bugüne kadar mümkün olmadı. Çünkü şubat tatili ilk defa umre dönemine denk geliyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın buna rehberlik yapması, bu ihtiyaca karşılık vermesi kadar tabii bir şey olamaz. Çağdaş dünyada da bu konuyu eleştiren dostlarımızın yarıyıl tatillerinde İspanya'dan, İtalya'dan, Almanya'dan Vatikan'a ne kadar öğrenci turlarının düzenlendiğini gidip izlemelerini tavsiye ederim.''

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