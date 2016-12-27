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Yaşam

Diyanetten 15 Temmuz takvimi

Çocuk takviminde de 15 Temmuz teması işlendi

27 Aralık 2016 22:06

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 15 Temmuz 2017 duvar takvimi hazırlandı.

Hazırlanan duvar takviminin yapraklarında, 15 Temmuz gecesi Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar kullanıldı.

Basılı Yayınlar Daire Başkanı Yunus Akkaya,  "2017'ye özel hazırladığımız takvim, 15 Temmuz'da şehit olanların aziz hatırasınadır." dedi.

15 Temmuz'un hatıralarda tutulması gereken bir tarih olduğunu ifade eden Akkaya, bir daha böyle zamanların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Akkaya, herkese ulaştırmayı arzu ettikleri ancak sınırlı sayıda basılan özel takvimin, sadece kamu kurum ve kuruluşlarına hediye edileceğini kaydetti.

 

Çocuk takviminde de 15 Temmuz teması işlendi

 

Öte yandan, Diyanet Çocuk dergisinin okurlarına hediye edilen çocuk takviminin yedinci ayında da 15 Temmuz teması yer aldı.

Dergi tarafından 10 yıldır hazırlanan duvar takvimi, çocukların hayal dünyalarına uygun çizim ve görsellerle desteklendi.

Her ay farklı bir temanın ele alındığı duvar takviminde, İstanbul'un fethinden Çanakkale Zaferi'ne, o aya özel konuların çizimleri kullanıldı.

Takvimin temmuz yaprağında, ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde bekleyişinin yanı sıra cami minaresinden sela verilmesi resmedildi.

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