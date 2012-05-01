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Diyanet'ten 1 Mayıs twiti: 'İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Twitter hesabından emekçilerin hakları konulu üç hadis-i şerif paylaştı

01 Mayıs 2012 22:10

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez twitterdaki takipçileriyle emek ve işçi hakları konulu üç hadisi şerif paylaştı. Başkan Görmez'in sosyal medyada paylaştığı hadis-i şerifler şunlar; 

 
Bir Kudsi Hadise göre Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: “Kıyamet gününde üç kişinin hasmı ben olurum; 1- Adıma yemin içip söz verdiği halde sözünde durmayan kimse, 2- Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kimse, 3- İşçiyi çalıştırıp, işini yaptırdığı halde ücretini ödemeyen kimse.” (Buhari)
 
Sevgili Peygamberimiz (SAS) buyuruyor ki: “Her kimin kardeşi hizmetinde çalışırsa, yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güçlerini aşan yükler yüklemesin ağır işler yüklerseniz bizzat yardım ediniz.” (Buhari)
 
“İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz…” (İbn Mace)
 

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