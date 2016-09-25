"Diyanet'in zirvesine hangi cemaat, tarikat ve STK'lar katılacak?"

Gülen cemaatinin darbe girişimini gerçekleştirmekle suçlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenleyeceği dini zirveye katılacak cemaat, tarikat ve STK'ların belli olduğu ileri sürüldü. Listede Nakşibendi, Kadiri tarikatları ile Nur cemaatlerinin önde gelen grupların yer aldığı iddia edildi.

Diyanet'in düzenlediği toplantıya davet edileceği iddia edilen dini yapılar şöyle:

Risale-i Nur Cemati, Yazıcılar Grubu (Hayrat Vakfı), Mehmet Fırıncı'nın başında bulunduğu Nesil Grubu, Risale-i Nur camiasında "Okuyucular" olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Mehmet Kırkıncı'nın başında bulunduğu Meşveret Grubu, Med-Zehra Grubu, Zehra Grubu, geçen ay vefat eden Said Özdemir'in önayak olduğu İhlas Nur Grubu, Mustafa Sungur'un kurduğu Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı, Nakşibendi Tarikatı, İskender Paşa Cemaati, İsmailağa Cemaati, Menzil Cemaati, Erenköy Cemaati, Erzurumlu Alvarlı Efe'nin yolunu takip eden Alvarlı Efe Cemaati, Nakşibendiliğin merkezi konumundaki Norşin'de (Bitlis'in Güroymak ilçesi) Şeyh Nurettin Mutlu, Norşin'de Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Diyarbakır'da Norşin koluna bağlı Seyda Molla Hüseyin Elçi, Denizli'de Norşin koluna bağlı kanaat önderlerinden ve Nurulayn Medreseleri kurucusu Seyyid Şeyh Nurullah Yüce El Abiri, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde bulunan Oxin Medresesi'nin başındaki Şeyh Fethullah Ayte, Şanlıurfa'da Hazne'ye bağlı Şeyh İzettin Aksan, Erzincan'da Norşin'e bağlı Şeyh Muhammed Nayır, Tillo'da MHP'li Oktay Vural'ın akrabası Şeyh Burhaneddin Mücahidi, Kızıltepe'de Şeyh Selahaddin El Haleli ve Şeyh Rıdvan Sevinç, Elazığ Karakoçan'da Şeyh Ubeydullah Kavumani, Elazığ merkezde Norşin'e bağlı Şeyh Hayrettin Koç, Konya'da Seyda Muhammed Konyevi, Cizre'deki Nakşibendi temsilcileri, Süleyman Hilmi Tunahan cemaati, Tillo'da Kadiri Tarikatı temsilcisi Şeyh Muhammed Bedrettin Aydın ve diğer Kadiri temsilcileri, Hüda-Par'a yakınlığıyla bilinen Mustazaflar Cemiyeti, Mısır'daki Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen İhvan Cemaati, Ensar Vakfı, Molla M. Tayyip Elçi'nin kurucusu olduğu Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), İlim Yayma Cemiyeti, Karagümrük'teki Cerrahi Tekkesi, Kubbealtı Grubu

Karar'dan Erol Metin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek "Cemaatlerle buluşma" toplantısına davet edilecek cemaat ve tarikatlar netleşiyor. Diyanet görevlileri, cemaat, tarikat ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmesini yaparken Ehl-i Sünnet bağlılığın esas alındığı aktarıldı.

Bazı şahıs ve grupların Başkan Mehmet Görmez'in ev sahipliğindeki toplantıya çağrılıp çağrılmaması konusunda ise kararsızlık yaşanıyor.