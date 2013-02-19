T24 LogoT24 Logo
Politika

Diyanet’in yapısında ‘laiklik’ kalacak mı?

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı görüşmeleri başlıyor, CHP ve MHP laiklik ilkesinin korunmasından yana, CHP, ‘mezhepsel çeşitliliğe’ anayasal güvence istiyor, AKP’nin önerisinde ise, laiklik ilkesi yok

19 Şubat 2013 17:51

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Atilla Kart, T24’e,   Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlemesinde  ‘laiklik’  ilkesinin korunması noktasında ısrarcı olacaklarını söyledi. 

AKP’nin laikliği Anayasa’dan çıkarmak istediğini söyleyen Kart, “ Laiklik, cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biridir.  Aklı ve bilimi, inanç özgürlüğünü esas alan, çoğulculuk laiklik sayesindedir ki;

Türkiye 1950 yılından sonra yanlış yönetimlere rağmen modernleşme ve aydınlanma anlamında Müslüman dünyanın en gelişmiş ülkesidir” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Biz yaradılanı yaradan ötürü seviyoruz”  sözlerinin hiçbir inandırıcı yanı olmadığını, AKP’nin komisyona sunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı önerisiyle görüldüğüne  dikkat çeken  Kart,  “ AKP’nin önerisinde Aleviler,   başka inanç gruplarına yönelik  hiçbir şey yok” dedi.

 

Mevcut Anayasa’da ‘laiklik’ ilkesi var 

 

Halen yürürlükte olan Anayasa’nın Diyanet İşleri  Başkanlığı’nın düzenleyen 136. Maddesi,  “ Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir” deniliyor.

AKP, CHP ve MHP’nin komisyonu sunduğu öneriler şöyle:

AKP:  Kamu tüzel kişiliğine sahip Diyanet İşleri Başkanlığı, siyasi tarafsızlık  ilkesi doğrultusunda  kanunda gösterilen görevleri yerine getirir.

CHP:  diyanet İşleri başkanlığı genel idare teşkilatı içinde yer alır.  Din ve inanç özgürlüğünün Anayasa’da belirtilen esasları çerçevesinde  ve laiklik ilkesi doğrultusunda , toplumdaki din ve mezhep çeşitliliğini gözetmek koşuluyla  kanunda sayılı görevleri yerine getirir.

MHP:  Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ve siyasi tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda kanunda gösterilen görevleri  yerine getirir.

 

ETİKETLER

atilla kart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24