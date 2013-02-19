Diyanet’in yapısında ‘laiklik’ kalacak mı?

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Atilla Kart, T24’e, Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlemesinde ‘laiklik’ ilkesinin korunması noktasında ısrarcı olacaklarını söyledi.

AKP’nin laikliği Anayasa’dan çıkarmak istediğini söyleyen Kart, “ Laiklik, cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biridir. Aklı ve bilimi, inanç özgürlüğünü esas alan, çoğulculuk laiklik sayesindedir ki;

Türkiye 1950 yılından sonra yanlış yönetimlere rağmen modernleşme ve aydınlanma anlamında Müslüman dünyanın en gelişmiş ülkesidir” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Biz yaradılanı yaradan ötürü seviyoruz” sözlerinin hiçbir inandırıcı yanı olmadığını, AKP’nin komisyona sunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı önerisiyle görüldüğüne dikkat çeken Kart, “ AKP’nin önerisinde Aleviler, başka inanç gruplarına yönelik hiçbir şey yok” dedi.

Mevcut Anayasa’da ‘laiklik’ ilkesi var

Halen yürürlükte olan Anayasa’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenleyen 136. Maddesi, “ Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir” deniliyor.

AKP, CHP ve MHP’nin komisyonu sunduğu öneriler şöyle:

AKP: Kamu tüzel kişiliğine sahip Diyanet İşleri Başkanlığı, siyasi tarafsızlık ilkesi doğrultusunda kanunda gösterilen görevleri yerine getirir.

CHP: diyanet İşleri başkanlığı genel idare teşkilatı içinde yer alır. Din ve inanç özgürlüğünün Anayasa’da belirtilen esasları çerçevesinde ve laiklik ilkesi doğrultusunda , toplumdaki din ve mezhep çeşitliliğini gözetmek koşuluyla kanunda sayılı görevleri yerine getirir.

MHP: Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ve siyasi tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda kanunda gösterilen görevleri yerine getirir.