Diyanet’in Kadın Merkezi Başkanı görevden alındı

T24

Diyanet Vakfı'ndan Benazir Butto modeli başörtüsü

20 kişiden 12 bin kişiye



İlk uzmandı



24 kişilik yönetim kurulunun da pazartesi günü yapacakları basın toplantısıyla istifa etmeleri bekleniyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Merkezin Başkan Yardımcısı Vildan Karabulut, gerekçe olarak yeniden yapılanmanın gösterildiğini belirterek, “Bizim için sürpriz oldu. Çok yeni projelere başlamak üzereydik. Ayşe Hanım sıfırdan aldığı bir kurumu bu noktalara taşıdı. Ben iki senedir kurumdayım ama 15 yıldır yanında olan arkadaşlar var. Hepimiz şaşkınlık içindeyiz” dedi. Karabulut, soru üzerine, istifayı değerlendirdiklerini söyledi.14 yıl önce Diyanet Vakfı’nın Kadın Kolları Kurucu Başkanı olarak 20 kişilik bir grupla işe başlayan Ayşe Sucu, din ekseninde kadın sorunları üzerine seminerler düzenliyordu. Her türlü ideolojiden uzak duran bu sivil çalışma zamanla ateistlerin de uğrak noktası oldu. Bir yıl önce Ankara Kızılay’daki yeni yerine taşınan merkezin tefrişi de gönüllü çalışan kadınlar tarafından yapılmıştı. Eski diyanet işleri başkanları Mehmet Nuri Yılmaz ve Ali Bardakoğlu’yla uyumlu çalışan Sucu, üye sayısını 12 bine çıkarmıştı.İmam Hatip mezunu olan Ayşe Sucu, Gazi Üniversitesi Türkçe-Edebiyat Bölümü’nü bitirdi, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ön lisans yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk eğitim uzmanı oldu.