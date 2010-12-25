T24 LogoT24 Logo
Politika

Diyanet’in Kadın Merkezi Başkanı görevden alındı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Merkezi Faaliyetleri Başkanı Ayşe Sucu, görevinden alındı...

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Benazir Butto modeli örtünmesiyle dikkat çeken Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Merkezi Faaliyetleri Başkanı Ayşe Sucu, görevinden alındı.

Diyanet Vakfı'ndan Benazir Butto modeli başörtüsü



24 kişilik yönetim kurulunun da pazartesi günü yapacakları basın toplantısıyla istifa etmeleri bekleniyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Merkezin Başkan Yardımcısı Vildan Karabulut, gerekçe olarak yeniden yapılanmanın gösterildiğini belirterek, “Bizim için sürpriz oldu. Çok yeni projelere başlamak üzereydik. Ayşe Hanım sıfırdan aldığı bir kurumu bu noktalara taşıdı. Ben iki senedir kurumdayım ama 15 yıldır yanında olan arkadaşlar var. Hepimiz şaşkınlık içindeyiz” dedi. Karabulut, soru üzerine, istifayı değerlendirdiklerini söyledi. 


20 kişiden 12 bin kişiye 

14 yıl önce Diyanet Vakfı’nın Kadın Kolları Kurucu Başkanı olarak 20 kişilik bir grupla işe başlayan Ayşe Sucu, din ekseninde kadın sorunları üzerine seminerler düzenliyordu. Her türlü ideolojiden uzak duran bu sivil çalışma zamanla ateistlerin de uğrak noktası oldu. Bir yıl önce Ankara Kızılay’daki yeni yerine taşınan merkezin tefrişi de gönüllü çalışan kadınlar tarafından yapılmıştı. Eski diyanet işleri başkanları Mehmet Nuri Yılmaz ve Ali Bardakoğlu’yla uyumlu  çalışan Sucu, üye sayısını 12 bine çıkarmıştı.   


İlk uzmandı

İmam Hatip mezunu olan Ayşe Sucu, Gazi Üniversitesi Türkçe-Edebiyat Bölümü’nü bitirdi, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ön lisans yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk eğitim uzmanı oldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24