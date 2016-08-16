Diyanet'in 'FETÖ'nün günah galerisi'nden ilk raporu

Din İşleri Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ'nün günah galerisi' önerisiyle başlattığı Fethullah Gülen’in kitaplarının incelenmesine ilişkin ilk raporunu tamamladı. Rapora göre, Gülen'in “Fasıldan Fasıla 1” adlı kitabında Meryem Sûresi 17. ayetiyle ilgili tahrifat yaptığını öne sürdü.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, söz konusu kitapta Gülen’in, “Zira Hz. Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı. Bu itibarla da gözlerinin içine başka hayal girmemişti ve girmemeliydi de. Ona sadece kendisine helâl olan biri bakmalıydı. O da olsa olsa Efendimiz olabilirdi, zira O bir münasebetle Hz. Meryem’in kendisiyle nikâhlandığına işaret buyuruyordu. Bu açıdan da ‘ruh’un Efendimizin ruhu olabileceği de ihtimal dâhilindedir” yorumunu yaptığı belirlendi.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi ve tefsir uzmanı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, “Kitaptan nakledilen ifadelerden Hz. Meryem’e gelen ruhun Hz. Peygamber’in ruhu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda Hz. Peygamber’in Hz. Meryem’e ‘helal’ olduğundan söz edilmektedir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in Hz. Meryem’in eşi olduğu şeklinde bir sonuca varılmaktadır. Kuran, Hz. İsa’nın sarih ifadelerle mucizevi bir şekilde babasız olarak dünyaya geldiğini bildirmektedir (Al-i İmran 59). Dolayısıyla nakledilen ifadelerde görüldüğü gibi, Hz. Peygamber’in adeta Hz. İsa’nın babası olduğu yönünde anlayışlar ileri sürmek, zihinleri yanlış anlamalara sürüklemektedir. Bu çarpık anlayışın durup dururken ortaya çıkmadığı anlaşılmaktadır.”

Bunun, masum bir yorum olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Karslı, “Aksine bu görüşlerin Vatikan tarafından uygulamaya konulan Hristiyan-İslam diyaloğu projesine bir katkı sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır” dedi.