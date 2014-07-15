Diyanetin 'Dini Hayat' araştırmasında Alevilik yer almadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “İnsanları fişliyorlar” eleştirilerine neden olan ve 12 bölgeden, 21 bin 632 kişi üzerinde yapılan “Türkiye’de Dini Hayat Araştırması sonuçlandı. Araştırmada katılımcıların din ve mezheplerinin sorulduğu soruda Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki ve Caferi seçenekleri yer alırken Aleviliğe yer verilmemesi dikkat çekti.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 46'sı ‘helal, haram yeniden düzenlensin’ istiyor, yüzde 61,1’i İslamı özgürce yaşamanın yolunun laiklikten geçtiğini düşünüyor. Kadınların yüzde 71.6’sı başını örttüğü belirtilen araştırmaya göre, katılımcıların 27.4 misafirlikte haremlik selamlık oturuyor.

Yüzde 81,9’u ise çevreye zarar vermenin günah olduğunu düşünüyor. Araştırmada resmi nikah kıyıldıktan sonra dini nikahı da gerekli görenlerin oranı yüzde 92 olarak belirlendi. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

- Türkiye’de yaşayan kişilerin yüzde 99.2’si İslam dinine mensup. Bu kişilerin yüzde 77.5’i Hanefi, yüzde 11.1’i Şafi, yüzde 0.1’i Hanbeli, yüzde 0.03’ü Maliki ve yüzde 1’i Caferi mezhebine mensup.

- Yüzde 98.7’si Allah’ın varlığından hiç şüphe duymuyor.

Kuran’da anlatılanların hepsinin doğru ve gerçek olduğuna inanların oranı yüzde 96.5.

- İnsanın öldükten sonra dirileceğine inanların oranı yüzde 96.2. Vakit namazlarını her zaman kılanların oranı yüzde 42.5.

Ülke genelinde erkeklerin yüzde 57.4’ü cuma namazı kılıyor.

- Vatandaşların yüzde 83.4’ü oruç tutuyor.

- Kuran-ı Kerim’in Arapçasını okumayı bilenlerin oranı yüzde 41.9.

Dini bilgilerin en çok öğrenildiği yaş grubu 6-10 (yüzde 47.4).

- Ülke genelinde ‘oldukça dindarım’ diyenlerin oranı yüzde 19.4’ken, ‘dindarım’ diyenlerin oranı yüzde 68.1.

Vatandaşların yüzde 95.3’ü melek, şeytan ve cin varlığına inanıyor.

- Belirli bir sebep olmadan dua edenlerin oranı 92.5. Yüzde 74.4 ibadet yapmadığında huzursuz oluyor.

- Dışarı çıkarken başını örttüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 71.6; bu kişilerin yüzde 91.8’i başını inancı gereği örttüğünü söylüyor.

- 65 yaş üstü kadınlarda başını örtenlerin oranı 92 iken, 18-24 yaş aralığında 56.5 olarak belirlendi. Eğitim durumu yükseldikçe dışarı çıkarken başını örtenlerin oranı düşüyor.

- Yüzde 61.1 İslamı özgürce yaşamanın yolunun laiklikten geçtiğini düşünüyor.

- Dini grup ve cemaatlerin yararlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 50.5.

- Helal ve haramlar günümüz şartlarına göre yeniden gözden geçirilebilir diyenlerin oranı yüzde 46.

- Türkiye genelinde misafirlikte kadınlar ve erkeklerin aynı ortamda bulunmamasını her zaman tercih ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 27.4, bunu ara sıra tercih ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 32.1, hiçbir zaman tercih etmediğini söyleyenlerin oranı ise 38.5.

- Resmi nikah kıyıldıktan sonra dini nikahı da gerekli görenlerin oranı yüzde 92

- Yüzde 68 İslam’ın evlilik öncesi iletişimin sınırları belirlediğini düşünüyor.

Resim ve fotoğrafa karşı namaz kılınmaz diyenlerin oranı yüzde 73.5 Günlük hayatında karar verirken Allah’ın hoşnut olup olmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 77.3.

- İçki içmek günahtır diyenlerin oranı yüzde 87.6, sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir diyenlerin oranı ise yüzde 6.4, eğitim durumu yükseldikçe sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir diyenlerin oranı yükseliyor.

- Nazardan kurtulmak için kurşun döktürmek gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 11.7, yanlış olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 79.3.

- Birinden borç almaktansa az faizli kredi çekmeyi tercih edenlerin oranı yüzde 21.3.

- Yüzde 81.9’u çevreye zarar verirse inancına aykırı davranacağını düşünüyor.

- Trafik kurallarına uyulmadığında kul hakkına girildiğini düşünenlerin oranı 73.6.

- Yalan söylemek günahtır diyenlerin oranı 78.4.

- Piyango, spor toto ve iddia gibi şans oyunlarını hiçbir zaman oynamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 82.5.

- Fal yoluyla gelecekle ilgili çıkarılan yorumları önemsemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 92.

- Türbe ve yatırdan dilek dilemeyi doğru bulamayanların oranı yüzde 85.2, yüzde 93.4 dilek ağacına çaput bağlamanın etkili olmayacağını düşünüyor .

- Ahlaklı olduğun sürece neye nasıl inandığım o kadar önemli değil diyenlerin oranı yüzde 20.9, katılmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 64.2.

- Çocuklarını İslami hassasiyetlere uygun olarak yetiştirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 87.1.

- Yüzde 68.9 eş seçiminde önceliğinin dindarlık olduğunu söylüyor.

Raporun tamamına ukaşmak için tıklayınız...