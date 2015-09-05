Diyanet'in Cuma Hutbesi'nde medya mesajı: Asılsız haberi yayanlar, yapanlar kadar sorumludur

Diyanet tarafından tüm camilerde okutulmak üzere hazırlanan dünkü Cuma Hutbesi’nde, "asılsız haber" vurgusu dikkat çekti.

"Kardeşliği körelten afetler: Tecessüz, su-i zan…" başlıklı hutbede, “Günümüzde birtakım asılsız haberler yüzünden haysiyetler zedelenebilmekte, aileler dağılabilmekte, kardeşlik ve dostluklar zarar görebilmektedir” denildi.

Diken'in haberine göre hutbenin devamında, “Unutulmamalıdır ki, doğruluğunu araştırma gereği duymadan bu tür haberlerin peşine düşenler de en az bunları çıkarıp yayanlar kadar sorumludur” ifadeleri yer aldı.