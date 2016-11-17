Diyanet'in cemaat temsilcileriyle ilk buluşması Nurcularla gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz’dan sonra cemaat ve tarikat temsilcileriyle 'FETÖ’nün din istismarı'na karşı zirve yapacağını açıklamasının ardından ilk somut adımı attı. Başkan Yardımcısı Prof. Hasan Kamil Yılmaz’ın koordinatör olarak görevlendirildiği ilk toplantı Nur cemaatlerinin temsilcileriyle Ertuğrul Tekke Camii’nde yapıldı.

Karar'dan Erol Metin'in izlenim haberi şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'FETÖ’nün 15 Temmuz’daki ihanetinin ardından büyük önem kazanan ‘Cemaatler Buluşması’nda ilk adımı attı. Koordinatör olarak görevlendirilen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz İstanbul’da ilk toplantıyı geçtiğimiz cuma günü Beşiktaş’taki Ertuğrul Tekke Camii’nde gerçekleştirdi. Toplantıya Risale-i Nur cemaati temsilcileri katıldı. Nesil Grubu’nu temsilen Bediüzzaman Said Nursi’nin ilk talebelerinden Mehmet Fırıncı, Hizmet Vakfı Grubu’nu temsilen Bediüzzaman’ın ‘mutlak vekilim’ dediği Hüsnü Bayramoğlu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, ‘Yazıcılar’ olarak bilinen Hayrat Vakfı, Meşveret Grubu ile Arslanbey Eğitim ve Kültür Vakfı yetkililerinin katıldığı buluşma sohbet havasında geçti.

'FETÖ’ye karşı öneriler

"FETÖ’nün Risale-i Nur camiası özelinde İslam’a verdiği zarar" masaya yatırıldı. Yılmaz, dini istismar eden 'FETÖ' benzeri örgütlerin ortaya çıkmaması için neler yapılması gerektiği konusunda Risale-i Nur temsilcilerine düşüncelerini sorup tek tek not aldı. Risale-i Nur temsilcileri ise Bediüzzaman’ın izinden giden hizmet kurumlarının Fethullah Gülen liderliğindeki 'FETÖ' şebekesiyle karıştırılmasından dert yandı. Yılmaz da dini hayata katkı sunan sivil dini yapıların 'FETÖ’yle bir tutulmasının yanlışlığına vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca Bediüzzaman’ın hayali olan Medresetüzzehra Üniversitesi projesi de gündeme geldi. Bediüzzaman’ın bu vasiyetinin yerine getirilmesi talebi Diyanet yetkilisine iletildi. Bediüzzaman’ın talebeleri, Risale-i Nur eserlerinin basılmasına ilişkin de Diyanet’e teşekkürlerini iletti.

Diyanet’in cemaat ve tarikat buluşmalarının hizmet alanı odaklı devam etmesi bekleniyor. Kurumdaki planlama çerçevesinde Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın diğer cemaat ve tarikat temsilcileriyle de bir araya geleceği öğrenildi. Gruplar halinde yapılacak olan bu toplantıların ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez başkanlığında tüm cemaat ve tarikat temsilcilerinin davet edilmesiyle geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi hedefleniyor. FETÖ’nün ihanetinden sonra Görmez, Türkiye’deki diğer dini sivil yapılar ve cemaatlerle bir araya geleceklerini açıklamıştı.

Tasavvuf ve tahrik uzmanı

Diyanet adına cemaat ve tarikat temsilcileriyle görüşen Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, tasavvufi konulara hakimiyetiyle biliniyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in yardımcılığına getirilmeden önce Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Başkanlığını yürüten Yılmaz’ın, ‘Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı’, ‘Tasavvufî Hadis Şerhleri’, ‘Peygamberimiz ve Günlük Hayatı’, ‘Nefs Terbiyesinde Açlık ve Az Yemek’, ‘Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar’, “Gönül Erleri 1-2’, ‘Altın Silsile’, ‘Tasavvuf Meseleleri’, ‘Rûhânî Hayat’, ‘Tasavvufî Bakış’, ‘Gönül Penceresinden’, ‘Dinle Neyden -Mesnevî Sohbetleri’, ‘Çağları Aşan Mevlânâ Çağrısı’, ‘Marifetullah’, ‘300 Soruda Tasavvufi Hayat’ gibi eserleri bulunuyor.

Toplantıya anlamlı mekan

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bu yana hedef tahtasına oturtulan cemaat ve tarikatlarla istişare toplantıları için mekan olarak Beşiktaş’taki Ertuğrul Tekke Camii tercih edildi. Tarihi cami, Sultan İkinci Abdülhamid tarafından Şazeli Tarikatı Medenî Kolu’nun kurucusu Trablusgarblı Şeyh Hamza Zafir adına yaptırıldı. Ertuğrul Tekke Camii, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphane gibi bölümleriyle külliye şeklinde inşa edildi.