Diyanet'in 23 Nisan'a yer vermeyen çocuk dergisi Meclis gündeminde

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aylık çıkarılan Diyanet Çocuk Dergisi’nin Nisan 2018 sayısında 23 Nisan’ın yeterince yer almaması Meclis gündemine taşındı.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede; derginin kapağı ve sayfalarının Osmanlı’nın İngilizlere karşı zaferiyle sonuçlanan Kûtü’l-Amâre Muharebesi’ne ayrılırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın birkaç cümle ile geçiştirilmesinin nedenini sordu.

Önergesinin gerekçesinde “Derginin kapağına da konu olan Kûtü’l-Amâre Muharebesi, dergini iç sayfalarında gerek çizgi görseller, gerek hikayeler gerekse bulmacalarla “Muhteşem Kûtü’l-Amâre Zaferi” başlığı altında sayfalarca ve uzun uzun anlatılırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, “Marifetli Takvim” başlıklı sayfanın altında 3 cümle ile geçiştirilmiştir” diyen Bozkurt, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dünyada çocuklarına bayram armağan etmiş tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kurumu olarak, çocuklar için çıkardığı bir dergide “Çocuk Haftası” süresince, çocuklarının ulusal egemenlik kavramını bayram coşkusu ile anlamalarını sağlamayı amaçlamış 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birkaç cümle ile geçiştirirken, Kûtü’l-Amâre Muharebesi’ni sayfalarca anlatmasının gerekçesini sordu.

Başkanlığın bahse konu dergideki aylık konuları neye göre belirlediğini, konular belirlenirken pedagogların ve çocuk eğitimcilerinin görüşünün alınıp alınmadığını soran CHP’li Bozkurt ayrıca “ Daha önceki bazı yayınlarında da kaplumbağayı türbanlı olarak gösteren, çocukları şehit olmaya özendiren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhuriyetin bir kurumu olduğunu unutmaması ve sorumlu davranması gerektiği konusunda Başbakanlıkça uyarılması düşünülmekte midir?” sorusunu yöneltti.

