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15 Temmuz Darbe Girişimi

Diyanet'te darbe soruşturmasında ikinci dalga; 620 personel daha açığa alındı

Kurumdan uzaklaştırılan personel sayısı 1112 ye ulaştı

26 Temmuz 2016 15:01

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kamu kuruluşlarına yönelik soruşturma kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 620 personel daha görevden uzaklaştırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada kurumdan uzaklaştırılan personel sayısının 1112'ye ulaştığı duyuruldu.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili 620 görevli, din hizmetlerinin toplumsal hassasiyeti dikkate alınarak haklarında inceleme ve soruşturma yapılmak üzere görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

"Bu kapsamda 3 il müftü yardımcısı, 19 ilçe müftüsü, 32 vaiz, 4 cezaevi vaizi, 299 imam-hatip, 145 Kur’an kursu öğreticisi, 69 müezzin kayyım, 2 şube müdürü, 1 ayniyat saymanı, 2 eğitim görevlisi, 5 hizmetli, 1 laborant, 3 memur, 1 murakıp, 2 mühendis, 7 şef, 2 şoför, 2 tekniker, 21 veri hazırlama kontrol işletmeni (VHKİ) olmak üzere toplamda 620 personel açığa alınmıştır.

"Başkanlığımız, ilk etapta 492 personeli görevden uzaklaştırmıştı. Bugün açığa alınanlarla birlikte toplam 1.112 personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Başkanlığımızın bu konuda oluşturduğu komisyonlar kapsamlı çalışmalarını sürdürmektedir."

 

 

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