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Yaşam

Diyanet’e göre yoga ‘tehdit’

Diyanet'in, 'Vaaz ve İrşat Hizmetleri Çalıştay' raporu, kurum personelinin, yoga ve benzeri anlayışları dış tehdit olarak algıladığını ortaya koydu

13 Mart 2009 02:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Vaaz ve İrşat Hizmetleri Çalıştay ” raporu, kurum personelinin, yoga ve benzeri anlayışları “dış tehdit” olarak algıladığını ortaya koydu. İşte rapordan tehdit unsuru olarak gösterilen bazı unsurlar:

- Raydo ve televizyon programlarında özellikle canlı yayınlarda maksatlı ve ideolojik soru gelmesi..

- Yoga ve benzeri anlayışlar ile satanizm ve benzeri akımların olumsuz etkilerinin olması..

- Hanımların Cuma ve bayram namazlarından istifade edememesi..

- Laiklik kavramının yanlış anlaşılmasının faaliyetlere olumsuz etkisinin olması

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