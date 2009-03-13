Diyanet’e göre yoga ‘tehdit’

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Vaaz ve İrşat Hizmetleri Çalıştay ” raporu, kurum personelinin, yoga ve benzeri anlayışları “dış tehdit” olarak algıladığını ortaya koydu. İşte rapordan tehdit unsuru olarak gösterilen bazı unsurlar:
- Raydo ve televizyon programlarında özellikle canlı yayınlarda maksatlı ve ideolojik soru gelmesi..
- Yoga ve benzeri anlayışlar ile satanizm ve benzeri akımların olumsuz etkilerinin olması..
- Hanımların Cuma ve bayram namazlarından istifade edememesi..
- Laiklik kavramının yanlış anlaşılmasının faaliyetlere olumsuz etkisinin olması