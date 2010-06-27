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Politika

Diyanete atama tasarısı Meclis'te

27 Haziran 2010 14:02

 T24-Meclis, bu hafta, Diyanete 5 bin açıktan atama yapılması ile Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılmasının da aralarında bulunduğu bazı tasarıların yasalaşması için mesai yapacak.
     TBMM Genel Kurulunda, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı görüşülecek.
     Tasarıya göre, Diyanet İşleri Başkanlığına 2010 yılı içerisinde 5 bin açıktan atama yapılabilecek. Başkanın görev süresi 5 yıl olacak ve en fazla 2 kez atanabilecek. 
     
     -DIŞİŞLERİ YAPILANDIRILIYOR- 
     
     Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı da Genel Kurulda görüşülecek tasarılar arasında yer alıyor.
     Tasarıya göre, ''diplomasi akademisi'' oluşturulacak; akademi, personel eğitimi ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerini yürütecek. Tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtımla, psikoloji bölümü mezunları da meslek memuru olabilecek.
     Bakanlıktaki 30 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde bazı üst unvanları alamamış olan meslek memurları, üst unvan alma haklarını yitirecek. 
     
     -YENİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ- 
     
     Genel Kurulda, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesinin de aralarında bulunduğu bazı vakıf üniversitelerinin kurulmasına ilişkin tasarı ele alınacak.
     Buna göre, Yıldırım Beyazıt, Bursa Teknik, İstanbul Medeniyet, İzmir Turgut Reis, Konya, Kayseri Abdullah Gül, Erzurum ve Uluslararası Antalya Üniversiteleri isimleriyle yeni vakıf üniversiteleri kurulacak.
     Bilkent Üniversitesinin adı da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi olacak. 
     
     -İLBANK KURULUYOR- 
     
     Anonim şirket statüsünde ''İller Bankası Anonim Şirketi'' (İLBANK) unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına ilişkin tasarının da görüşülmesi planlanıyor.
     Banka; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak.
     İLBANK, proje geliştirecek, danışmanlık hizmeti verecek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerinin yapılmasına yardımcı olacak, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevini yerine getirecek.
     Genel Kurul, 29 haziran salı günü 15.00-24.00, 30 haziran çarşamba ve 1 temmuz perşembe günleri 13.00-24.00, 2 temmuz cuma günü ise 14.00-24.00 saatleri arasında çalışacak.

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