Diyanet'e 8 bin 489 kişilik yeni kadro: Astronom da alacaklar

2019 yılında 10 milyarı aşan bütçesi ile tepki çeken Diyanet, yılda 5 milyar lira harcadığı kadrosuna yeni alımlar yapacağını açıkladı. Diyanet’e aralarında astronomların da bulunduğu 8 bin 489 kişi alınacak.



Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan, 2019 bütçesi 10.5 milyar TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na aralarında “astronom”ların da bulunduğu 8 bin 489 kişi alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet’in merkez ve taşra teşkilatları için yeni kadrolar açıldı. Merkez teşkilatı için 376, taşra teşkilatı için ise 8 bin 113 yeni kadro verilen Diyanet’te dikkati çekici kadrolar arasında, “gök bilimcisi” astronomlar da yer aldı. Diyanet’e yeni dönemde astrofizik üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapan üç “bilim insanı” alınacak.

"Şehir ve bölge plancısı"

Sayıştay 2017 yılı Denetim Raporu’na göre, yalnızca personele bir yılda 5 milyar 120 milyon 150 bin TL harcayan Diyanet’in merkez teşkilatı için üç astronomun yanı sıra 15 hukuk müşaviri, 40 müfettiş, 20 müfettiş yardımcısı kadrosu açıldı. Merkezde ayrıca 10 düzeltmen, 20 eğitim uzmanı, 20 din hizmetleri uzmanı, 140 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 10 avukat, 11 mimar, 50 mühendis, 2 şehir bölge plancısı, 25 tekniker ve 10 teknisyen istihdam edilecek.

Her meslekten yeni personel

Diyanet’in taşra teşkilatı için ise 650 şube müdürü, 800 din hizmetleri uzmanı, 150 şef, 500 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 150 şoför, 20 avukat, 143 tekniker, 50 kütüphaneci, 500 denetçi, 4 bin 450 müezzin, 150 aşçı, 200 hizmetli, 150 kaloriferci, 200 de bekçi kadrosu açıldı.

Diyanet’in personel sayısı her yıl sürekli arttı. 2004 yılında 71 bin 693 personeli bulunan kurumun 10 yıl sonra 2014 yılında personel sayısı 119 bin 743’e ulaştı. Darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonları sonucunda üç yılda personel sayısı 109 bin 332’ye gerileyen Diyanet’in 2018 yılı başındaki personel sayısı 144 bin 250’ye yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıkladığı verilere göre kurumda yaklaşık 100 bin imam-müezzin, 20 bin kadrolu Kur’an Kursu öğretmeni, 20 bin geçici Kur’an Kursu öğreticisi, 3 bin vaiz ve bin 250 müftü bulunuyor.

Astronom: Astrofizikçi ya da gök bilimci, astronomi ya da astrofizik üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapan bilim insanıdır. Tarih öncesi çağlardan bu yana gökyüzü dünyanın her yerindeki kültürlerden insanların ilgisini çekmiştir.