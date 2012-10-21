Diyanet uyardı: Deve üzerinde fotoğraf yarışına girmeyin

Mekke’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, kafile başkanlarıyla bir araya gelerek hac vazifesi sırasında yapılan organizasyon hakkında bilgi aldı. Görmez burada yaptığı konuşmada, "Arafat’ta deve üzerinde fotoğraf çektirme yarışı olmasın" dedi.

Aziziye bölgesindeki bir otelde hac kafile başkanlarına seslenen Prof. Dr. Görmez, hac ve umre öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, mukaddes topraklara gelmek için hazırlık yapan herkesin en az 7 ay süreyle eğitim görmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl çok sayıda hacı adayının irşad faaliyetlerine katıldığını ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Görmez, bu konuda büyük özveri gösteren kafile başkanlarına teşekkür etti.

'Sırtında ihram, elinde sigaralı hacı görünce üzülüyorum'

Hacı adaylarından mukaddes görevlerini yerine getirirken hassasiyet göstermesini isteyen Görmez, ”Ben sırtında ihram elinde sigara ile tur atan hacıları görünce üzülüyorum” dedi.

Arafat’ta ”çiçekli böcekli ilahiler” okunmayacağına vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ”Arafat’ta tekbir olacak, tehlil olacak, telbiye olacak, salavat ve Kuran-ı Kerim okunacak. Başka bir şey olmayacak” diye konuştu.

Prof. Dr. Görmez son olarak hacı adaylarına ”Arafat’ta deve üzerinde fotoğraf çektirme yarışı olmasın” çağrısında bulundu.

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Türkiye’den yola çıkan son hac kafilesi de Mekke’ye ulaştı. Bu yıl Türkiye ve Avrupa ülkelerinden yaklaşık 90 bin Türk hacı adayı mukaddes topraklara geldi.